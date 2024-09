PAT * ISTRUZIONE: GEROSA, «AL VIA AL MARCONI DI ROVERETO IL SECONDO ANNO DEL PERCORSO QUADRIENNALE, IL “GET4STREAM”»

10.59 - martedì 3 settembre 2024

Al via al Marconi di Rovereto il secondo anno del percorso quadriennale GET4STREAM. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza della vicepresidente Francesca Gerosa e del sovrintendente Giuseppe Rizza. Inaugurato ieri, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Marconi” di Rovereto, alla presenza della vicepresidente Francesca Gerosa, del sovrintendente scolastico Giuseppe Rizza e della dirigente scolastica Daniela Depentori, il secondo anno del percorso quadriennale GET4STREAM.

“Questo percorso è straordinario, – ha dichiarato la vicepresidente – non solo per i suoi obiettivi ambiziosi, ma anche per la sua innovativa struttura formativa. Puntiamo a formare tecnici di “Alta integrazione”, esperti nei settori chiave dell’Industry 4.0. Vogliamo creare STREAM engineers capaci di connettere e integrare le competenze STEM, operando con efficacia nella System integration, nella robotica e nell’automazione industriale. Un ringraziamento speciale va alla dirigente Depentori, agli insegnanti e a tutto lo staff scolastico per il loro impegno. Un sincero augurio invece agli studenti: che possano affrontare questo percorso con entusiasmo e determinazione, raggiungendo grandi successi.”

A seguire è intervenuto anche il sovrintendente scolastico Giuseppe Rizza che ha detto: “La sfida del cambiamento tecnologico è una sfida complessa che va affrontata mantenendo lo studente al centro. Il quadriennale del Marconi presenta una riconfigurazione del percorso formativo specifico del tecnico di automazione in collaborazione con aziende ed enti alla frontiera del cambiamento tecnologico. In questo percorso è importante, infatti, la contaminazione interdisciplinare, la curiosità verso il nuovo, l’apprendimento attivo e la didattica laboratoriale. Il Quadriennale GET4 STREAM è un investimento sicuro per la formazione del futuro”.

Il nuovo corso quadriennale GET4STREAM, attivato nell’anno scolastico 2023-24, trova la sua naturale collocazione all’interno dell’offerta formativa dell’ITT Marconi di Rovereto avendo nel suo DNA elettronica, robotica ed automazione.

Con l’apertura del nuovo anno scolastico 2024-2025 si consolida il modello didattico già sperimentato durante il primo anno di corso, e viene proposto l’avvio del nuovo secondo anno di corso raccogliendo le sfide dell’innovativo progetto quadriennale. L’obiettivo è quello di formare tecnici altamente qualificati dove le discipline STEM si integrano fortemente con un focus sulla sostenibilità ambientale, preparandoli a diventare STREAM Engineer, esperti nella system integration, robotica e automazione industriale.

Le attività didattiche si basano sul Project Based Learning e includono laboratori di ricerca e sviluppo (R&D labs), laboratori interdisciplinari sulla sostenibilità (Green labs), e laboratori personalizzati su progetti complessi (Extreme labs). L’organizzazione scolastica prevede un anno suddiviso in quattro blocchi bimestrali di 9 settimane, con una combinazione di lezioni frontali, esercitazioni pratiche e verifiche finali, per garantire una formazione approfondita e integrata.