PAT – ISPAT * VOLONTARIATO 2021: «ISTITUZIONI NO PROFIT OGNI 10 MILA ABITANTI, AL TOP IL TRENTINO CON 120 ORGANIZZAZIONI / VALLE D’AOSTA (110) / ALTO ADIGE (108)»

12.12 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giornata Internazionale del Volontariato. Organizzazioni non profit e volontariato in Trentino. Rispetto alla popolazione, in Trentino c’è la più alta presenza di organizzazioni non profit in Italia. Il dato certificato dall’Istat con l’ultimo Censimento permanente delle istituzioni non profit è di 6.471 unità (al 31 dicembre 2021). Considerata la popolazione residente sul territorio, significa che ci sono 120 organizzazioni ogni 10 mila abitanti, che è il valore più alto in Italia e risulta il doppio della media nazionale.

La presenza di organizzazioni non profit in Trentino si è consolidata nel tempo. Secondo i dati Istat sul non profit italiano, in Trentino queste particolari organizzazioni erano 82 ogni 10 mila abitanti nel 1999 e 102 ogni 10 mila abitanti nel 2011. Dal 1999, primo anno di rilevazione, al 2021 le organizzazioni non profit in Trentino hanno registrato una crescita del 68,2%.

La propensione a dedicarsi agli altri risulta condivisa e generalizzata. Dai dati raccolti da Istat con l’indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana emerge che in Trentino la quota di persone che svolgono un’attività di volontariato è sempre stata elevata e spesso la più alta tra le aree italiane: nel 2023 è stimata nel 18% delle persone con almeno 14 anni d’età, una percentuale più che doppia rispetto a quella nazionale, pari al 7,8%.

Anche il finanziamento alle associazioni mantiene valori elevati. La quota di popolazione che dichiara di finanziare le associazioni sul territorio è più alta nelle due province autonome che in altre zone del Paese e si attesta per entrambe attorno al 21%. Sono valori quasi doppi rispetto alla media nazionale, che è pari all’11%.

Chi sono i volontari in Trentino: prevalentemente di sesso maschile, tra i 30 e i 54 anni d’età, occupati. Dall’ultimo censimento delle organizzazioni non profit, i trentini che offrono la loro opera gratuitamente sono per il 60% di sesso maschile, nel 40% dei casi hanno tra i 30 e i 54 anni, nella maggior parte sono anche occupati in un lavoro retribuito (66%) e svolgono la loro attività nell’organizzazione non profit di appartenenza perlopiù in maniera continuativa (63%).