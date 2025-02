PAT – ISPAT * TRENTINO POPOLAZIONE PER ETÀ (AL 1/1/2024): «128.721 PERSONE DI 65 ANNI E OLTRE (23,6% DEL TOTALE), 2.555 UNITÀ IN PIÙ RISPETTO AL 2023»

14.02 - giovedì 20 febbraio 2025

Al 1° gennaio 2024 la popolazione residente in Trentino (dati definitivi) risulta composta da 128.721 persone di 65 anni e oltre, che sono il 23,6% del totale, 2.555 unità in più rispetto all’anno precedente. I minorenni sono 88.612, cioè il 16,3% del totale, 1.401 unità in meno rispetto al 1° gennaio 2023. I giovani fino a 14 anni sono 71.822, cioè il 13,2% della popolazione totale, 1.497 unità in meno rispetto all’anno precedente. La popolazione in età attiva (per convenzione tra 15 e 64 anni) risulta poco meno dei due terzi del totale (344.626 unità, pari al 63,2% del totale) e conta 1.115 unità in più rispetto all’anno precedente. L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) diffonde i dati ufficiali e definitivi del calcolo statistico della popolazione in Trentino dettagliata per età, genere e comunità di valle, al 1° gennaio 2024.

I dati sono determinati dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) secondo la nuova metodologia utilizzata per il calcolo della popolazione, come meglio illustrato nella Nota metodologica. La conoscenza della struttura per età della popolazione residente risulta di particolare importanza per effettuare analisi di tipo demografico e in generale per chi prende decisioni per le quali gli aspetti demografici sono rilevanti. I dati sono elaborati sia per classi quinquennali, sia per particolari classi di età (ad esempio, quelle scolastiche), in modo da fornire un supporto alla programmazione delle varie attività.

➢ La struttura per età e genere è il frutto di un complesso di fenomeni naturali, come natalità e mortalità, e sociali, come i flussi migratori di iscrizione e cancellazione dalle anagrafi, che hanno subito forti modificazioni negli ultimi cento anni. Un’immagine sintetica viene fornita dalla piramide per età, che riporta sull’asse delle ordinate l’età (in anni singoli) e sull’asse delle ascisse le frequenze dei maschi (a sinistra) e delle femmine (a destra), divergenti dal centro. Rispetto al profilo classico della piramide, che si verifica quando ci sono tanti giovani e pochi anziani, la forma attuale è a punta di lancia. La base, costituita dai bambini e dai giovani, è molto stretta, conseguenza, in particolare, del calo delle nascite che ha caratterizzato gli ultimi decenni, mentre la classe 55-59 anni è la più numerosa, comprendendo i nati nel periodo del baby boom dei primi anni Sessanta.

➢ La componente femminile è più numerosa (le donne sono il 50,6% della popolazione trentina) e dotata di maggiore longevità, come evidenziato dalle ultime classi della piramide, molto più ampie per le donne. Per ogni 100 femmine nascono mediamente 106 maschi (costante demografica) e nella popolazione trentina la maggiore numerosità maschile si protrae nelle fasce di età dei giovani e in parte di quelle adulte, mentre con l’aumentare dell’età prevale la componente femminile in modo via via crescente. Intorno agli 89 anni, per ogni uomo ci sono due donne e con l’avanzare dell’età la numerosità della componente maschile diminuisce con più rapidità di quella femminile. La persona più anziana è una donna di 109 anni.

➢ I processi di denatalità e di invecchiamento, in atto ormai da anni anche in Trentino, stanno portando a mutamenti nella struttura per età della popolazione che hanno rilevanti implicazioni socio-economiche. Si pensi, ad esempio, alla popolazione in età scolare: rispetto a dieci anni fa (1° gennaio 2014), i bambini fra 3 e 5 anni sono il 21,6% in meno e quelli tra 6 e 10 anni il 9,2% in meno. Si pensi, ancora, alla popolazione in età da lavoro: la fascia di lavoratori più maturi e prossimi al pensionamento (da 50 a 64 anni) cresce del 17,5% in dieci anni, mentre quella corrispondente alla formazione universitaria e all’inizio della carriera lavorativa (da 19 a 34 anni) cresce solo del 2,5%. Guardando infine alla popolazione anziana, le classi d’età da 65 anni in poi crescono del 17,9%, e al loro interno i grandi anziani (da 80 anni in poi) crescono del 21,6%.

➢ La comunità che presenta l’incidenza della popolazione 0-14 anni più elevata è la RotalianaKönigsberg (14,7%). L’incidenza più contenuta si rileva invece nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (10,6% sul totale della popolazione). Tale comunità presenta anche l’incidenza più alta di popolazione di 65 anni e oltre (27,4%), quasi 4 punti percentuali in più rispetto alla media provinciale. Per quanto riguarda la popolazione in età attiva (15-64 anni), la comunità con l’incidenza più significativa è il Comun General de Fascia (65,6%), mentre il valore più basso si riscontra nel Primiero (61,8%). ➢ L’indice di vecchiaia1 è pari a 179,2, con un aumento di circa 7 punti percentuali rispetto all’anno precedente; in altri termini, ogni 100 giovani in provincia di Trento si contano circa 179 anziani. A livello nazionale e nel Nord-est lo stesso indice ha raggiunto e superato la soglia di 200 anziani ogni 100 giovani (rispettivamente 199,8 e 202,2), mentre in provincia di Bolzano è molto inferiore, pari a 135,7.

➢ L’indice di dipendenza strutturale2 , che calcola quanti individui ci sono in età non attiva ogni 100 in età attiva fornendo indirettamente una misura della sostenibilità della struttura di una popolazione, supera il 58%; è necessario risalire al 2002 per avere un valore inferiore al 50%.

➢ La speranza di vita alla nascita3 è 84,5 anni (82,3 anni per gli uomini e 86,9 anni per le donne) ed è tra le più alte d’Italia, seconda solo alla provincia di Firenze e al pari di quelle di Prato, Rimini e Monza e Brianza. ➢ L’età media4 è pari a 45,7 anni e continua a crescere nel tempo, sia per la maggiore sopravvivenza delle persone anziane, dovuta al miglioramento delle condizioni di vita, sia per la misura relativamente contenuta della natalità. Distinta per genere, l’età media è 44,4 anni per i maschi e 47,1 anni per le femmine, confermando la maggiore presenza delle donne nelle età più avanzate. Rispetto all’età media della popolazione in Italia, che risulta di 46,6 anni, il trentino medio ha un anno in meno, ma ne ha due in più rispetto all’altoatesino medio.

➢ L’età media più elevata si registra nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, con un valore di 48,6 anni. La Comunità Rotaliana-Königsberg (44,1 anni) e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol (44,9 anni) risultano invece le aree mediamente più giovani del Trentino.

➢ In tutte le comunità di valle si riscontra un innalzamento dell’età media rispetto all’anno precedente, aumento che varia tra 0,1 anni del Territorio Val d’Adige e del Comun General de Fascia e 0,5 anni della Comunità della Paganella.

➢ I comuni con la popolazione mediamente più giovane sono anche quest’anno Vignola-Falesina e Calliano: entrambi vicini ai centri maggiori, hanno un’età media pari rispettivamente a 40,0 e a 41,6 anni. Quelli con età media più alta, invece, sono sempre Castel Condino, Castello Tesino e Palù del Fersina, con oltre 51 anni.