PAT – ISPAT * TRENTINO – MATRIMONI: «ERANO 2.414 NEL 1995, DIMINUITI A 1.549 NEL 2022»

La crescita di celebrazioni con rito civile non è in grado di compensare la forte contrazione di quelle con rito religioso: in Trentino i matrimoni civili crescono da 730 nel 2004 a 899 nel 2019 (+23,2%), mentre i matrimoni religiosi calano nello stesso periodo da 1.093 a 489 (-55,3%); dal 2010 i matrimoni con rito civile superano quelli con rito religioso. L’anno pandemico, in particolare, è stato di maggior ostacolo per i matrimoni religiosi (-60,5% sul 2019) piuttosto che per quelli civili (-21,1%). Gli anni successivi, 2021 e 2022, mostrano la ripresa di entrambi i tipi di rito, ma in modo differenziato: la crescita è più robusta per i matrimoni civili, che arrivano a 1.081 nel 2022, mentre quelli religiosi sono 468. Dunque nel 2022 il 69,8% dei matrimoni è celebrato con rito civile.

Tale dinamica è comune ai territori messi a confronto: sul piano nazionale nel periodo 2004-2019 la quota di riti religiosi sul totale dei matrimoni celebrati scende dal 68,1% al 47,4%, con l’anno pandemico che registra un calo del 67,9% di riti religiosi e del 28,9% di riti civili rispetto al 2019.

In questo quadro emerge anche la posticipazione delle prime nozze: nel periodo 2004-2019 in Trentino l’età media al primo matrimonio passa da 32,3 a 36,3 anni per gli sposi e da 28,8 a 33,1 anni per le spose.