PAT – ISPAT * TRENTINO – ECONOMIA: «NEL 2022 IL PIL PROVINCIALE HA SFIORATO I 24 MILIARDI, QUASI 2,5 IN PIÙ RISPETTO AL 2019 (+5,4%)»

Il presente lavoro aggiorna al 2021 il quadro informativo sulla struttura, sulle performance e sulla dinamica del sistema produttivo del Trentino, valorizzando l’ampio insieme di dati relativi ai settori economici. Tali dati di natura strutturale offrono un elevato livello di dettaglio e vengono resi disponibili in un momento successivo rispetto al quadro delle informazioni sullo stato dell’economia fotografato dall’Istat a livello macroeconomico nei conti territoriali. Per ciascun comparto sono proposti dati e indicatori che derivano prevalentemente dalla produzione Istat e dal sistema InfoCamere: si tratta di un’informazione che, nel corso degli anni, si è progressivamente arricchita grazie al costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei registri statistici sulle imprese1.

Nella prima parte del report viene fornito un sintetico inquadramento del valore aggiunto prodotto dal sistema economico provinciale per macro settore nel 2021 e per gli anni più recenti. Viene poi analizzato l’andamento di alcuni variabili chiave per osservare la capacità di reazione dell’economia trentina rispetto ad alcuni territori di confronto.

Nella seconda parte viene brevemente descritta la tassonomia che accompagna le schede relative ai singoli settori produttivi riportate nell’allegato online 2 . Le schede di sintesi per i settori che compongono il macro aggregato riportano un ampio insieme di dati strutturali e di indicatori economici ricavati da diverse fonti ufficiali3 e descrivono la composizione e le caratteristiche principali dei settori produttivi, il loro posizionamento rispetto al contesto nazionale, l’analisi economica e patrimoniale del sotto-comparto relativo alle società di capitali anche attraverso confronti territoriali, nonché l’analisi del settore in termini di crescita e produttività.

L’universo considerato è quello delle imprese, ivi inclusa l’attività dei professionisti e dei lavoratori autonomi. Sono esclusi quindi gli Enti pubblici e le attività svolte dalle istituzioni sociali private. Vengono analizzati tutti i comparti produttivi, tranne l’agricoltura, il settore immobiliare e finanziario- assicurativo, le attività di servizio in cui il ruolo del comparto pubblico assume un peso preponderante, come nella sanità, nell’assistenza e nell’istruzione.

Il quadro macroeconomico

Nel 2021 le economie di tutto il mondo sono state caratterizzate da una importante fase di ripresa iniziata già nella seconda parte del 2020. Nonostante gli effetti della pandemia da Covid-19 fossero ancora profondamente presenti e condizionassero gli spostamenti delle persone e molte attività dei servizi, anche in Trentino l’economia ha saputo reagire recuperando progressivamente i livelli produttivi grazie al miglioramento del contesto congiunturale che si è accompagnato alla ripresa sostenuta dei consumi e degli investimenti. L’intensità della ripresa registrata nel 2021 è risultata marcata in gran parte del sistema imprenditoriale e ha consentito in molti casi di ritornare ai valori pre-pandemia. Ancora in difficoltà il turismo che, con la cancellazione della stagione invernale, ha risentito delle limitazioni poste in essere per arginare la diffusione del virus.

La ripresa è proseguita in modo consistente anche nel 2022, nonostante le tensioni geopolitiche tra Ucraina e Russia abbiano perturbato nuovamente lo scenario internazionale con il forte rialzo dei prezzi delle commodities energetiche che si è riflesso sul costo delle materie prime4. Grazie alla spinta della domanda, l’economia provinciale è stata in grado di recuperare pienamente i livelli pre-crisi, consolidando poi nel 2023 la fase espansiva della crescita, seppur in un contesto di generale rallentamento delle economie nazionali e internazionali.

I recuperi produttivi sperimentati in Italia e anche in Trentino dopo gli sconvolgimenti del 2020 sono stati consistenti. L’industria ha mostrato un dinamismo marcatamente superiore rispetto ai servizi grazie anche alla ripresa del commercio globale che ha favorito una crescita delle esportazioni estremamente sostenuta. Il settore dei servizi, più esposto ai provvedimenti di limitazione alla mobilità, pur registrando un notevole rimbalzo nell’attività, ha raggiunto i livelli pre-crisi solo con il 2022.

Nel 2022 il PIL provinciale ha sfiorato i 24 miliardi di euro, quasi 2,5 miliardi in più rispetto al 2019, con una crescita del 5,4% in termini reali. La crescita in termini reali stimata per il 2023 è intorno all’1,3% che, a livello corrente, porta a superare quota 25 miliardi. Quasi il 72% del valore aggiunto provinciale è generato dal terziario, in cui rientrano anche i servizi resi dalle Pubbliche amministrazioni e dalle istituzioni sociali private.

La ripresa ciclica del 2021 ha progressivamente coinvolto segmenti sempre più ampi del sistema produttivo, grazie a un rinnovato vigore della domanda estera e soprattutto di quella interna. Allo stesso tempo, la fase di espansione ha interessato i comparti in misura differenziata, permettendo solo ad alcuni di essi − in prevalenza nell’industria − di recuperare completamente i livelli di attività precedenti la crisi da Covid-19.

La ripresa economica si è manifestata anche con effetti differenziati a livello territoriale a seconda delle caratteristiche del tessuto produttivo locale. Le regioni del Nord d’Italia, che avevano subito più pesantemente la crisi innescata dalla pandemia, hanno sperimentato una crescita più sostenuta delle esportazioni (in Trentino il rimbalzo positivo arriva al 27%). Anche in termini di intensità di crescita il Nord d’Italia ha dimostrato una migliore capacità di reazione, con rimbalzi del PIL significativamente superiori al resto d’Italia. Incidono in questo caso anche fattori strutturali, soprattutto legati alla diversa specializzazione settoriale dei territori, in quanto i diversi comparti sono stati colpiti in misura molto eterogenea dai provvedimenti di contenimento della pandemia, in particolare il terziario e segnatamente le attività di turismo, trasporti, ristorazione e commercio. In tale contesto il Trentino è stato in grado di sperimentare una crescita del PIL nel 2021 importante, inferiore solo alla crescita registrata dal Nord-ovest, nonostante il parziale blocco dell’economia del turismo.

I differenziali di crescita degli investimenti tra territori sono risultati meno significativi: in Trentino l’aumento dello stock di capitale è stato simile alle regioni del Nord, nonostante la caduta degli investimenti nel 2020 sia risultata in provincia di Trento di minore entità. Sul fronte del reddito disponibile l’evento pandemico ha inciso in misura abbastanza limitata grazie alle azioni di contrasto messe in atto dal governo centrale attraverso la politica dei ristori, il blocco dei licenziamenti, gli interventi a favore del credito garantito e altre misure di supporto. Il recupero registrato dal Trentino è risultato in linea alla crescita del Nord-est, ma leggermente più contenuto rispetto al resto d’Italia.

Nel complesso, il miglioramento delle condizioni di solidità operativa delle imprese associato alla fase di ripresa ciclica del 2021 è risultato in larga misura generalizzato a tutto il territorio nazionale, con una diminuzione delle situazioni di rischio operativo. La solidità dei sistemi produttivi regionali analizzata attraverso la dinamica del fatturato delle imprese ha evidenziato l’eterogeneità territoriale dell’impatto economico della crisi e della successiva ripresa. In tal senso, in Trentino l’industria ha mostrato una crescita del proprio fatturato (+28,4%) in linea con le regioni del Nord e con l’Italia; leggermente meno brillante la performance delle attività dei servizi privati, per i quali si è osservata una variazione positiva più contenuta (+14,3%), anche per effetto della composizione strutturale dell’economia locale.