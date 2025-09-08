PAT – ISPAT * SCUOLA INFANZIA / ASILI NIDO: «NUMERO SERVIZI E POSTI AUTORIZZATI; PER TIPO DI GESTIONE E COMUNITÀ DI VALLE»

Servizio nido d’infanzia: numero servizi e posti autorizzati per tipo di gestione e comunità di valle
(anno educativo 2023/2024) / LINK
Valutazione quantitativa del servizio nido d’infanzia, per comunità di valle (anno educativo 2023/2024) / LINK
Servizio nido d’infanzia secondo la modalità di orario proposta, per comunità di valle (anno educativo 2023/2024) / LINK
Servizio nido d’infanzia: iscritti per genere e orario di utilizzo del servizio, per mese
(anno educativo 2023/2024) / LINK
Bambini con cittadinanza straniera iscritti nei nidi d’infanzia per stato estero di cittadinanza
(anno educativo 2023/2024) / LINK
Servizio nido d’infanzia: personale a tempo indeterminato e determinato al 31 gennaio 2024, per modalità d’impiego e orario settimanale / LINK
Servizio nido d’infanzia: educatori a tempo indeterminato e determinato
al 31 gennaio 2024, per classe di età / LINK
Servizio nido d’infanzia: educatori a tempo indeterminato e determinato al 31 gennaio 2024, per requisiti posseduti / LINK
Comuni/Enti che sostengono il servizio di nido familiare – Tagesmutter, per comunità di valle
(anno educativo 2023/2024)
Servizio Tagesmutter: frequentanti per genere e famiglie che hanno utilizzato il servizio
usufruendo del contributo pubblico, per mese (anno educativo 2023/2024)