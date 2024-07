PAT – ISPAT * MOVIMENTO TURISTICO IN TRENTINO: «STAGIONE INVERNALE 2023/2024, VALORI IN CRESCITA SIA PER ARRIVI (+2,7%) CHE PER PRESENZE (+4,3%)»

L’andamento positivo si rileva in entrambi i settori e per entrambe le provenienze, ma risulta più consistente per l’alberghiero e per il movimento dall’estero. I numeri dell’ultima stagione invernale superano gli ottimi valori registrati nella scorsa stagione, diventando il miglior risultato dell’ultimo decennio.

L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) presenta il bilancio finale del movimento turistico della stagione invernale 2023/2024 per il settore alberghiero ed extralberghiero.

❖ La stagione invernale 2023/2024 (da dicembre ad aprile) chiude con un bilancio molto positivo rispetto all’inverno 2022/2023: l’incremento generale degli arrivi è del 2,7% mentre le presenze crescono del 4,3%. Il settore alberghiero mostra una variazione del movimento turistico più consistente: +3,2% negli arrivi e +4,6% nelle presenze; valori comunque in crescita anche per l’extralberghiero: +0,8% negli arrivi e +3,3% nelle presenze.

❖ I numeri dell’inverno 2023/2024 superano gli ottimi valori registrati la scorsa stagione e diventano il miglior risultato dell’ultimo decennio. Positivo l’andamento per entrambe le provenienze; più consistente la crescita degli stranieri.

❖ I pernottamenti registrati nel corso dell’ultimo inverno superano i 7 milioni e seicento mila, con una prevalenza di turisti italiani (il 55%). Rispetto all’inverno 2022/2023 le presenze degli italiani sono in crescita in entrambi i settori e, nel complesso delle strutture, aumentano dell’1,5%; ancora migliore l’andamento dei turisti stranieri, che evidenziano una crescita dei pernottamenti dell’8%. In termini strutturali, le presenze alberghiere rappresentano l’80,5% del totale dei pernottamenti rilevati nel complesso delle strutture ricettive.

❖ La dinamica delle presenze osservata a livello mensile mostra valori in netta crescita per tutto il periodo, con variazioni a due cifre (+11,4%) per dicembre e marzo. Solamente il mese di aprile registra un calo nelle presenze (-28,0%), che si spiega in gran parte con il posizionamento della Pasqua 2024 a fine marzo.

❖ Le principali regioni italiane di provenienza si confermano essere Lombardia, Lazio, Emilia- Romagna, Veneto e Toscana. Si segnala in particolare l’incremento di turisti dal Lazio (+6,8%, circa 620 mila pernottamenti nel complesso) e dalla Toscana (+4,9%, per un totale di più di 400 mila presenze). Per quanto riguarda gli stranieri, i flussi maggiori provengono da turisti polacchi, tedeschi, cechi, inglesi e belgi. Le presenze di turisti dalla Polonia vedono una crescita notevole (+19,5%, per un totale di quasi 900 mila pernottamenti). Sopra la media anche l’incremento di turisti dalla Repubblica Ceca (+13,8%, per quasi 470 mila presenze).

❖ La performance dei singoli territori è in generale molto positiva, in particolare negli ambiti a vocazione sciistica. Ottimi risultati per Val di Fassa, Val di Sole e Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese: nel complesso i tre ambiti turistici totalizzano un volume di presenze pari al 52,8% del totale dei pernottamenti invernali e mostrano incrementi superiori a quello medio provinciale. In flessione invece l’andamento della zona del Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi.

❖ Il numero di posti letto alberghieri disponibili è stato pari a 88.232. Il tasso di occupazione1 dei posti letto, pari al 64,1%, risulta migliore negli alberghi a tre stelle superior e quattro stelle (76,8%); il più alto tasso di occupazione lordo2 si riscontra nelle strutture a tre stelle superior (60%). La permanenza media provinciale si attesta sulle 4 notti.

❖ Il movimento turistico fa segnare variazioni positive in tutte le categorie dalle tre stelle in su; in flessione i pernottamenti negli alberghi a una e due stelle. Le presenze registrate nelle strutture a tre stelle rappresentano il 44% del movimento turistico alberghiero invernale.

❖ Anche i risultati per il settore extralberghiero, che pesa per il 19% sulle presenze complessive, sono superiori all’anno precedente: gli arrivi mostrano infatti un aumento dello 0,8% e le presenze del 3,3%. Nelle tipologie affittacamere, case e appartamenti per vacanze (Cav) e bed and breakfast (B&B), che costituiscono il 59,5% del movimento extralberghiero, i pernottamenti crescono del 4,8%. In flessione gli arrivi nei campeggi, agritur ed esercizi rurali, ma sostanzialmente stabili i pernottamenti (0,4%).

❖ Dopo i già brillanti risultati dello scorso anno, il numero dei passaggi negli impianti a fune della provincia registra un ulteriore aumento del 3,2%. Rispetto all’ultimo inverno pre-Covid (inverno 2018/2019) si evidenzia una crescita del 6,1%.