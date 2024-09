PAT – ISPAT * LAVORO – PRIMO TRIMESTRE 2024: «GLI OCCUPATI SUPERANO LE 243 MILA UNITÀ, AUMENTO 2,3% SU BASE ANNUA»

14.01 - martedì 10 settembre 2024

Il quadro d’insieme. Nel primo trimestre 2024 il mercato del lavoro trentino prosegue sul sentiero di crescita osservato nei trimestri precedenti con un aumento tendenziale del numero di occupati che si accompagna a un calo delle persone in cerca di occupazione e degli inattivi in età lavorativa. Le fonti dal lato della domanda confermano la dinamica positiva dei trimestri precedenti con un aumento su base annua dello stock delle posizioni lavorative dipendenti e, in misura più lieve, delle assunzioni delle imprese.

L’analisi dei dati provenienti dalle diverse fonti consente di evidenziare i seguenti aspetti.

Dal lato dell’offerta di lavoro, l’aumento degli occupati coinvolge entrambe le componenti di genere. Tali dinamiche incidono positivamente sul tasso di occupazione totale. Su base annua gli indipendenti confermano la dinamica positiva dei trimestri precedenti. Di minore intensità la crescita della componente dipendente per la flessione dei contratti a tempo indeterminato; in aumento il tempo determinato.

L’importante decremento delle persone in cerca di occupazione, di intensità pressoché identica per entrambe le componenti di genere, determina una riduzione del tasso di disoccupazione; il tasso di inattività invece rimane su base annua sostanzialmente stabile.

Nel confronto congiunturale l’occupazione rimane stabile grazie all’aumento della componente femminile, che compensa la flessione di quella maschile. Per i disoccupati sono le femmine che calano in misura maggiore, mentre gli inattivi crescono per il contributo della componente maschile.

Le fonti amministrative registrano al 31 marzo 2024 una crescita su base annua dello stock delle posizioni lavorative dipendenti del 3,2% (+6.578 unità). L’aumento continua ad interessare tutti i settori e comparti di attività, sebbene sia più marcato nei pubblici esercizi; coinvolge i diversi gruppi professionali, in particolare le figure qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, all’interno delle quali si collocano le figure del commesso, del cameriere, del cuoco e del barista e gran parte delle tipologie contrattuali, fatta eccezione per i giovani in apprendistato e per il lavoro somministrato. In crescita anche i contratti a tempo indeterminato, che rappresentano il 76% del totale dei lavoratori alle dipendenze.

In termini di flusso le stesse fonti segnalano un leggero aumento della domanda di lavoro delle imprese trentine (+0,2%, 60 unità). Tale crescita coinvolge in valori assoluti prevalentemente la componente femminile ed in maniera esclusiva gli stranieri; in calo le assunzioni degli italiani, che però rappresentano il 70,6% del totale delle assunzioni.

Tra gennaio e marzo 2024 il ricorso alla cassa integrazione – Cig mostra una dinamica favorevole, con appena 211.946 ore autorizzate a favore delle imprese industriali. In termini quantitativi si osserva un’importante riduzione del monte ore, che cala del 51,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sotto il profilo della tipologia di intervento, si osserva che tutte le ore sono state concesse a titolo di cassa integrazione ordinaria – Cigo.

I punti salienti dell’offerta di lavoro

Nel primo trimestre 2024 gli occupati superano le 243 mila unità, in aumento su base annua del 2,3%, grazie alla crescita degli occupati indipendenti (+10%) che superano di poco le 48,5 mila unità. Il lavoro alle dipendenze aumenta invece in modo contenuto (+0,5%) a seguito della flessione del lavoro a tempo indeterminato (-1,8%), più che compensato però dalla crescita del lavoro a termine (+10,8%).

L’incremento degli occupati coinvolge entrambe le componenti di genere (+2,1% i maschi e +2,5% le femmine). Tali dinamiche si riflettono positivamente sul tasso di occupazione totale (15-64 anni), che cresce di 1,3 punti percentuali (+1,3 punti percentuali per i maschi e +1,4 punti percentuali per le femmine), raggiungendo il 69,7% (74,4% gli uomini, 65,1% le donne); il gap di genere rimane stabile. Su base congiunturale l’occupazione aumenta solo per la componente femminile determinando una riduzione del differenziale fra uomini e donne di 3 punti percentuali.

La dinamica positiva dell’occupazione coinvolge sia gli italiani che i cittadini stranieri ma con intensità diverse (+2,1% gli italiani, +4% gli stranieri). Questo trend si riflette sul rispettivo tasso di occupazione, che per gli stranieri aumenta maggiormente e si porta al 66,2%, mentre per gli italiani sale al 70,1% (rispettivamente +3,5 punti percentuali e +1 punto percentuale). La crescita degli occupati si concentra principalmente fra la classe dei giovani (fino ai 34 anni) (+5,1%), con un tasso di occupazione che aumenta di 2,5 punti percentuali (57,2%). In aumento anche la classe più adulta dell’occupazione (50 anni e più) (+4,3%), con un tasso di occupazione che aumenta di 2 punti percentuali (68,2%). La classe centrale di età (35-49 anni) registra l’unica flessione (-1,7%), influenzando il relativo tasso di occupazione che cala di 0,5 punti percentuali attestandosi all’86%.

Nel confronto territoriale il tasso di occupazione del Trentino (69,7%) si posiziona su un livello leggermente inferiore rispetto a quello della ripartizione Nord-est (70,1%) e si mantiene significativamente distanziato dalla media nazionale (61,6%), aumentando lo scarto relativo.

Le persone in cerca di occupazione sono poco più di 7,3 mila unità, in flessione su base annua del 34,9%. Il calo coinvolge entrambe le componenti di genere con intensità pressoché identiche (-35% i maschi, -34,8% le femmine).

I disoccupati ex occupati, che rappresentano la quota maggiore dei disoccupati complessivi (68,9%), calano dell’8,2%, grazie al contributo esclusivo della componente maschile (-28,5%); in aumento invece quella femminile (+19,1%). I disoccupati ex inattivi rilevano il calo maggiore (-62,3%), determinato da entrambe le componenti di genere (-44,9% i maschi, -69% le femmine). I disoccupati senza esperienza di lavoro, che rappresentano il 9,9% tra chi cerca lavoro, calano del 55,6% (-45,5% i maschi, -67,4% le femmine). Anche il confronto congiunturale conferma la dinamica discendente della disoccupazione, che cala del 31,9% (-25,8% i maschi, -36,2% le femmine).

Per effetto delle dinamiche osservate, il tasso di disoccupazione (15-74 anni) si attesta al 2,9% (2,5% per i maschi e 3,4% per le femmine), in riduzione su base annua di 1,6 punti percentuali (-1,4 punti percentuali su base congiunturale). Nel confronto per genere la flessione è riconducibile maggiormente alla componente femminile (-1,9 punti percentuali), mentre quella maschile cala di 1,4 punti percentuali.