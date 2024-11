PAT – ISPAT – AGENZIA LAVORO * LAVORO II TRIMESTRE 2024: «GLI OCCUPÀTI AUMENTANO DELLO 0,5%, ORA A QUOTA 249 MILA GRAZIE AGLI INDIPENDENTI (+4,1%)» (REPORT PDF)

13.14 - giovedì 28 novembre 2024

Il quadro d’insieme Nel secondo trimestre 2024 il mercato del lavoro trentino prosegue la sua dinamica positiva con un aumento tendenziale del numero di occupati che si accompagna a una crescita delle persone in cerca di occupazione e, parallelamente, alla flessione della consistenza della popolazione inattiva in età lavorativa.

Le fonti dal lato della domanda registrano un calo delle assunzioni che non si riflette sullo stock delle posizioni lavorative dipendenti, che quindi conferma la crescita rilevata nei trimestri precedenti. L’analisi dei dati provenienti dalle diverse fonti consente di evidenziare i seguenti aspetti.

• Dal lato dell’offerta di lavoro, l’aumento degli occupati coinvolge entrambe le componenti di genere e questo incide positivamente sul tasso di occupazione totale. Su base annua gli indipendenti confermano l’andamento positivo dei trimestri precedenti, mentre i lavoratori dipendenti registrano un calo a seguito della flessione della componente stabile del lavoro che non viene interamente sostenuta dall’aumento dei contratti a tempo determinato.

• La crescita delle persone in cerca di occupazione coinvolge esclusivamente la componente maschile; in calo quella femminile. Tali dinamiche si riflettono sul tasso di disoccupazione, che rimane su base annua sostanzialmente stabile, così come il tasso di inattività.

• Nel confronto congiunturale l’occupazione aumenta grazie alla crescita della componente maschile, che si affianca a quella di minore intensità della componente femminile. Aumenta anche il numero di disoccupati per effetto della crescita dei maschi in cerca di lavoro. Si riducono gli inattivi, soprattutto nella componente maschile; di minore intensità la flessione di quella femminile.

• Le fonti amministrative registrano al 30 giugno 2024 un incremento su base annua dello stock delle posizioni lavorative dipendenti del 3,3%, (+7.211 unità). A differenza del trimestre precedente si rileva un calo di occupati in agricoltura, mentre prosegue la crescita dei lavoratori dipendenti nel settore secondario e soprattutto nel terziario. Tra le tipologie contrattuali, aumenta ancora il tempo indeterminato, ma a crescere nel trimestre è prevalentemente l’occupazione a termine; tra i gruppi professionali l’aumento interessa soprattutto le figure più qualificate.

• In termini di flusso le stesse fonti segnalano un calo della domanda di lavoro delle imprese trentine. Tuttavia il saldo occupazionale tra aprile e giugno dell’anno rimane ampiamente positivo, con le entrate al lavoro, comprese le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, che superano le uscite per oltre 14.000 unità.

• Calano le ore di cassa integrazione autorizzate – Cig a favore delle imprese industriali. Tra aprile e giugno 2024 si registrano 255.631 ore complessive, il 9,6% in meno rispetto a quelle concesse nel secondo trimestre 2023. Solo l’8,2% del monte ore riguarda interventi di integrazione straordinaria – Cigs. I punti salienti dell’offerta di lavoro

• Nel secondo trimestre 2024 gli occupati aumentano su base annua dello 0,5% e raggiungono le 249 mila unità, grazie alla crescita degli indipendenti (+4,1%), che superano di poco le 47,6 mila unità. Il lavoro alle dipendenze registra invece un calo (-0,4%) a seguito della flessione del lavoro a tempo indeterminato (-2,4%), non interamente compensata dalla crescita del lavoro a termine (+8,3%).

• L’incremento degli occupati coinvolge entrambe le componenti di genere (+0,3% i maschi e +0,7% le femmine). Tali dinamiche si riflettono sul tasso di occupazione totale (15-64 anni), che si porta al 70,9% (76,1% gli uomini, 65,7% le donne), con un aumento tendenziale di 0,2 punti percentuali (-0,2 punti percentuali per i maschi e +0,6 punti percentuali per le femmine); il gap di genere si riduce su base annua di 0,8 punti percentuali. Rispetto al trimestre precedente l’occupazione aumenta maggiormente nella componente maschile e questo determina un aumento del differenziale del tasso di occupazione fra uomini e donne di 1,1 punti percentuali.

• La dinamica positiva dell’occupazione coinvolge maggiormente gli stranieri (+3,7%), in sostanziale stabilità gli italiani (+0,1%). Questo trend si riflette sul rispettivo tasso di occupazione, che per gli effetti della componente demografica cala per gli stranieri di 4 punti percentuali portandosi al 63,7%, mentre aumenta per gli italiani (+0,7 punti percentuali) raggiungendo il 71,8%. La crescita degli occupati si concentra esclusivamente nella classe centrale di età (35-49 anni) (+1,6%), con un tasso di occupazione che aumenta di 1,9 punti percentuali portandosi all’89%. In flessione con pari intensità (-0,2%) le restanti fasce di età, con un tasso di occupazione che cala di 0,5 punti percentuali (56,1%) per la classe dei giovani (fino ai 34 anni) e di 0,4 punti percentuali per la classe più adulta dell’occupazione (50 anni e più) attestandosi al 70%.

• Nel confronto territoriale il tasso di occupazione del Trentino (70,9%) si posiziona su un livello simile a quello della ripartizione Nord-est (70,6%) e si mantiene significativamente distanziato dalla media nazionale (62,3%), aumentando lo scarto relativo.

• Le persone in cerca di occupazione sfiorano le 8,9 mila unità e crescono su base annua dell’1,8%, coinvolgendo esclusivamente la componente maschile (+31,3%); quella femminile cala del 21,3%.

• I disoccupati ex occupati, che rappresentano il 24,6% tra chi cerca lavoro, rilevano la flessione maggiore (-47,8%), determinata principalmente dalla componente femminile (-58,3%) e in misura minore da quella maschile, che diminuisce invece del 33,9%. I disoccupati ex inattivi calano del 3,8%, coinvolgendo entrambe le componenti di genere con intensità diverse (-9,7% i maschi, -1,4% le femmine). I disoccupati senza esperienza di lavoro, che in questo trimestre rappresentano la quota maggiore dei disoccupati complessivi (51,9%), registrano l’unico incremento (+94,2%), cui contribuisce in maniera importante la componente maschile (+135,7%), mentre quella femminile cresce del 37,1%. Anche il confronto congiunturale conferma la dinamica crescente della disoccupazione (+21,1%), per il contributo esclusivo della componente maschile (+49,1%), in flessione invece quella femminile (-2,7%).

• Per effetto delle dinamiche osservate, il tasso di disoccupazione (15-74 anni) è pari al 3,5% (3,6% per i maschi e 3,3% per le femmine) e rimane su base annua sostanzialmente stabile (+0,1 punti percentuali, +0,6 punti percentuali su base congiunturale). Nel confronto per genere il tasso relativo alla componente maschile cresce di 0,8 punti percentuali, mentre per la componente femminile cala di 0,9 punti percentuali.

• Dinamiche opposte si osservano nella ricerca del lavoro da parte della popolazione giovane (classe di età 18-29 anni), che registra su base annua una riduzione dei giovani in cerca di occupazione e del relativo tasso di disoccupazione, che si attesta al 7,3%.

• Nel confronto territoriale, il tasso di disoccupazione del Trentino si porta su un livello leggermente superiore rispetto a quello del Nord-est (3,1%), ma si mantiene ancora distante dal valore medio registrato per l’Italia (6,7%), nei confronti del quale però riduce lo scarto relativo.

• Le forze di lavoro, vale a dire l’aggregato che costituisce la popolazione attiva rappresentata dalla somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione, sfiorano le 258 mila unità, in aumento su base annua (+0,5%) grazie alla componente maschile (+1,1%), in sostanziale stabilità invece quella femminile (-0,2%). Il tasso di attività, pari al 73,5%, rimane su base annua sostanzialmente stabile, con una partecipazione delle donne al mercato del lavoro che rimane invariata al 68%, mentre quella degli uomini sale al 79% (+0,5 punti percentuali). Su base congiunturale si registra un aumento del tasso di attività (+1,6 punti percentuali), determinato principalmente dalla componente maschile (+2,7 punti percentuali); quella femminile cresce di 0,6 punti percentuali.

• Gli inattivi in età lavorativa superano di poco le 90,3 mila unità e sono costituiti per il 60% da donne; risultano in calo su base annua (-0,7%) grazie alla componente maschile (-2%), stabile quella femminile (+0,1%). Il tasso di inattività (15-64 anni), pari al 26,5%, rimane su base annua sostanzialmente stabile (-0,2 punti percentuali). Il tasso per genere si colloca al 21% per i maschi e al 32% per le femmine. Il confronto congiunturale conferma la dinamica discendente dell’inattività (-1,6 punti percentuali), grazie principalmente al contributo della componente maschile (-2,7 punti percentuali); quella femminile cala invece con minore intensità (-0,6 punti percentuali).

• La flessione del numero degli inattivi coinvolge esclusivamente l’insieme delle forze di lavoro potenziali (-9,4%), che superano di poco le 8,7 mila unità. Tale aggregato rappresenta la componente degli inattivi più vicina al mercato del lavoro e comprende sia coloro che rinunciano a cercare attivamente un lavoro, perché scoraggiati, ma disponibili a lavorare, sia coloro che cercano un lavoro ma non sono immediatamente disponibili; unito alle persone in cerca di occupazione, fornisce la misura dei soggetti potenzialmente impiegabili nel processo produttivo. In aumento invece il numero degli inattivi in senso stretto (+0,3%), cioè coloro che in età lavorativa non cercano un impiego e non sono disponibili a lavorare nemmeno se ne avessero l’opportunità: il loro numero supera di poco le 81,6 mila unità. Nel confronto territoriale il tasso di inattività del Trentino si colloca su un livello leggermente inferiore rispetto a quello del Nord-est (27%), ma rimane significativamente distanziato dal livello nazionale (33,2%), nei confronti del quale aumenta sia su base annua che su base congiunturale lo scarto relativo.