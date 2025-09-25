PAT – ISPAT * 2° TRIMESTRE 2025 – MERCATO DEL LAVORO TRENTINO: «OCCUPAZIONE +1,4% / DISOCCUPAZIONE 2,4% / TASSO DI OCCUPAZIONE 71,4%»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Nel 2° trimestre 2025 il mercato del lavoro trentino mostra segnali positivi, con un aumento su base annua dell’occupazione (+1,4%) accompagnato da un leggero incremento delle forze di lavoro (+0,3%). Crescono i lavoratori dipendenti (+1,7%), mentre rimangono sostanzialmente stabili gli indipendenti (+0,2%). Calano le persone in cerca di occupazione (−31,3%); in crescita gli inattivi in età lavorativa (+1,4%). Tali dinamiche si riflettono positivamente sul tasso di occupazione, che si porta al 71,4%, e sul tasso di disoccupazione, che scende rispetto a un anno prima, attestandosi al 2,4%. In leggero aumento il tasso di inattività, che raggiunge il 26,8%.
L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) aggiorna attraverso il consueto report i dati sul mercato del lavoro in Trentino al 2° trimestre 2025. La rilevazione Istat sulle forze di lavoro1, in provincia di Trento, è coordinata dall’ISPAT.
Nel 2° trimestre 2025 le forze di lavoro superano le 258 mila unità, in leggero aumento su base annua (+0,3%) grazie esclusivamente alla componente femminile (+1,7%); in calo quella maschile (-0,8%).
Gli occupati crescono dell’1,4% rispetto allo stesso trimestre del 2024 e superano le 252 mila unità (oltre 137 mila maschi e 115 mila femmine). A tale incremento contribuiscono entrambe le componenti di genere con intensità simili (+1,4% gli uomini, +1,5% le donne). Il confronto congiunturale evidenzia una sostanziale stabilità dell’occupazione (+0,1%) determinata da variazioni di segno opposto delle due componenti (+1,2% i maschi, -1,2% le femmine).
L’occupazione continua a crescere nelle costruzioni, proseguendo il trend positivo già rilevato nei trimestri precedenti, con un incremento su base annua del 4,7% (+927 unità). Segnali positivi si registrano anche per l’agricoltura (+23,9%, +2.441 unità) e per il comparto del commercio, alberghi e ristoranti (+4,9%, +2.350 unità); in leggero aumento le altre attività di servizi (+0,4%,
+552 unità). L’industria in senso stretto registra l’unico calo (-5,5%, -2.662 unità).
Per posizione professionale, il quadro occupazionale mostra un aumento su base tendenziale dei lavoratori dipendenti (+1,7%), mentre la componente degli indipendenti rimane sostanzialmente stabile (+0,2%) dopo il calo registrato nei trimestri precedenti. I dipendenti crescono nell’agricoltura (+50,9%), nel commercio, alberghi e ristoranti (+11%) e nelle costruzioni (+5,7%), mentre sono in flessione nell’industria in senso stretto (-6%) e in modo lieve nelle altre attività di servizi (-0,3%). Gli indipendenti aumentano nell’agricoltura (+9,1%), nelle altre attività di servizi (+5,1%) e nelle costruzioni (+2,8%), mentre sono in riduzione nel commercio, alberghi e ristoranti (-11,3%) e nell’industria in senso stretto (-1,6%).
Le persone in cerca di occupazione scendono a 6,1 mila unità, in flessione su base annua (-31,3%) coinvolgendo esclusivamente la componente maschile. I disoccupati ex-occupati, che rappresentano la quota maggiore dei disoccupati complessivi (60,7%), registrano l’unica crescita, imputabile esclusivamente alla componente femminile. I disoccupati senza esperienza di lavoro, che rappresentano il 19,3% tra chi cerca lavoro, evidenziano la flessione maggiore, determinata maggiormente dalla componente maschile. In calo anche i disoccupati ex-inattivi, coinvolgendo entrambe le componenti di genere con intensità diverse. Il confronto congiunturale evidenzia invece una dinamica crescente della disoccupazione (+42,1%), che coinvolge maggiormente la componente femminile.
Gli inattivi in età lavorativa superano le 91,6 mila unità, in aumento su base annua dell’1,4% interessando esclusivamente la componente maschile (+6,3%); in calo quella femminile (-1,9%). Su base congiunturale si osserva invece una dinamica discendente degli inattivi (-1,5%), imputabile alla sola componente maschile (-5,1%); quella femminile cresce dell’1,3%.
I tassi caratteristici del mercato del lavoro
Il tasso di attività (15-64 anni), pari al 73,2%, cala su base annua di 0,3 punti percentuali. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro sale al 68,6% (+0,6 punti percentuali), quella degli uomini scende al 77,8% (-1,2 punti percentuali). Il confronto congiunturale evidenzia una lieve crescita del tasso di attività (+0,4 punti percentuali), determinata da un aumento della componente maschile (+1,2%) e da un leggero calo di quella femminile (-0,4%).
Il tasso di occupazione (15-64 anni) si porta al 71,4% (76,6% gli uomini, 66,2% le donne), con un aumento tendenziale di 0,5 punti percentuali per entrambe le componenti di genere. Tale dinamica si riflette sul gap di genere, che su base annua rimane stabile.
Il tasso di disoccupazione (15-74 anni), pari al 2,4% (1,4% gli uomini, 3,5% le donne), cala su base annua di 1,1 punti percentuali (+0,7 punti percentuali su base congiunturale), grazie al contributo della sola componente maschile (-2,2 punti percentuali); quella femminile rimane sostanzialmente stabile (+0,2%).
Il tasso di inattività (15-64 anni) sale al 26,8%, in lieve aumento su base annua (+0,3 punti percentuali). Gli inattivi maschi sono pari al 22,2% (+1,2 punti percentuali), mentre le femmine inattive si attestano al 31,4% (-0,6 punti percentuali). Il confronto congiunturale rileva invece un leggero calo del tasso di inattività (-0,4 punti percentuali), determinato esclusivamente dalla componente maschile (-1,2 punti percentuali); quella femminile aumenta di 0,4 punti percentuali.
Rispetto all’Italia, il livello dei tassi del mercato del lavoro trentino evidenzia i seguenti differenziali positivi:
il tasso di occupazione è superiore di 8,7 punti percentuali (62,7% in Italia);
il tasso di disoccupazione è inferiore di 4,2 punti percentuali (6,6% in Italia);
il tasso di inattività è inferiore di 6 punti percentuali (32,8% in Italia).