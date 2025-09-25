PAT – ISPAT * 2° TRIMESTRE 2025 – MERCATO DEL LAVORO TRENTINO: «OCCUPAZIONE +1,4% / DISOCCUPAZIONE 2,4% / TASSO DI OCCUPAZIONE 71,4%»

18.25 - giovedì 25 settembre 2025

Nel 2° trimestre 2025 il mercato del lavoro trentino mostra segnali positivi, con un aumento su base annua dell’occupazione (+1,4%) accompagnato da un leggero incremento delle forze di lavoro (+0,3%). Crescono i lavoratori dipendenti (+1,7%), mentre rimangono sostanzialmente stabili gli indipendenti (+0,2%). Calano le persone in cerca di occupazione (−31,3%); in crescita gli inattivi in età lavorativa (+1,4%). Tali dinamiche si riflettono positivamente sul tasso di occupazione, che si porta al 71,4%, e sul tasso di disoccupazione, che scende rispetto a un anno prima, attestandosi al 2,4%. In leggero aumento il tasso di inattività, che raggiunge il 26,8%.

L’Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT) aggiorna attraverso il consueto report i dati sul mercato del lavoro in Trentino al 2° trimestre 2025. La rilevazione Istat sulle forze di lavoro1, in provincia di Trento, è coordinata dall’ISPAT.

 Nel 2° trimestre 2025 le forze di lavoro superano le 258 mila unità, in leggero aumento su base annua (+0,3%) grazie esclusivamente alla componente femminile (+1,7%); in calo quella maschile (-0,8%).

 Gli occupati crescono dell’1,4% rispetto allo stesso trimestre del 2024 e superano le 252 mila unità (oltre 137 mila maschi e 115 mila femmine). A tale incremento contribuiscono entrambe le componenti di genere con intensità simili (+1,4% gli uomini, +1,5% le donne). Il confronto congiunturale evidenzia una sostanziale stabilità dell’occupazione (+0,1%) determinata da variazioni di segno opposto delle due componenti (+1,2% i maschi, -1,2% le femmine).

 L’occupazione continua a crescere nelle costruzioni, proseguendo il trend positivo già rilevato nei trimestri precedenti, con un incremento su base annua del 4,7% (+927 unità). Segnali positivi si registrano anche per l’agricoltura (+23,9%, +2.441 unità) e per il comparto del commercio, alberghi e ristoranti (+4,9%, +2.350 unità); in leggero aumento le altre attività di servizi (+0,4%,

+552 unità). L’industria in senso stretto registra l’unico calo (-5,5%, -2.662 unità).

 Per posizione professionale, il quadro occupazionale mostra un aumento su base tendenziale dei lavoratori dipendenti (+1,7%), mentre la componente degli indipendenti rimane sostanzialmente stabile (+0,2%) dopo il calo registrato nei trimestri precedenti. I dipendenti crescono nell’agricoltura (+50,9%), nel commercio, alberghi e ristoranti (+11%) e nelle costruzioni (+5,7%), mentre sono in flessione nell’industria in senso stretto (-6%) e in modo lieve nelle altre attività di servizi (-0,3%). Gli indipendenti aumentano nell’agricoltura (+9,1%), nelle altre attività di servizi (+5,1%) e nelle costruzioni (+2,8%), mentre sono in riduzione nel commercio, alberghi e ristoranti (-11,3%) e nell’industria in senso stretto (-1,6%).

 Le persone in cerca di occupazione scendono a 6,1 mila unità, in flessione su base annua (-31,3%) coinvolgendo esclusivamente la componente maschile. I disoccupati ex-occupati, che rappresentano la quota maggiore dei disoccupati complessivi (60,7%), registrano l’unica crescita, imputabile esclusivamente alla componente femminile. I disoccupati senza esperienza di lavoro, che rappresentano il 19,3% tra chi cerca lavoro, evidenziano la flessione maggiore, determinata maggiormente dalla componente maschile. In calo anche i disoccupati ex-inattivi, coinvolgendo entrambe le componenti di genere con intensità diverse. Il confronto congiunturale evidenzia invece una dinamica crescente della disoccupazione (+42,1%), che coinvolge maggiormente la componente femminile.

 Gli inattivi in età lavorativa superano le 91,6 mila unità, in aumento su base annua dell’1,4% interessando esclusivamente la componente maschile (+6,3%); in calo quella femminile (-1,9%). Su base congiunturale si osserva invece una dinamica discendente degli inattivi (-1,5%), imputabile alla sola componente maschile (-5,1%); quella femminile cresce dell’1,3%.

I tassi caratteristici del mercato del lavoro

 Il tasso di attività (15-64 anni), pari al 73,2%, cala su base annua di 0,3 punti percentuali. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro sale al 68,6% (+0,6 punti percentuali), quella degli uomini scende al 77,8% (-1,2 punti percentuali). Il confronto congiunturale evidenzia una lieve crescita del tasso di attività (+0,4 punti percentuali), determinata da un aumento della componente maschile (+1,2%) e da un leggero calo di quella femminile (-0,4%).

 Il tasso di occupazione (15-64 anni) si porta al 71,4% (76,6% gli uomini, 66,2% le donne), con un aumento tendenziale di 0,5 punti percentuali per entrambe le componenti di genere. Tale dinamica si riflette sul gap di genere, che su base annua rimane stabile.

 Il tasso di disoccupazione (15-74 anni), pari al 2,4% (1,4% gli uomini, 3,5% le donne), cala su base annua di 1,1 punti percentuali (+0,7 punti percentuali su base congiunturale), grazie al contributo della sola componente maschile (-2,2 punti percentuali); quella femminile rimane sostanzialmente stabile (+0,2%).

 Il tasso di inattività (15-64 anni) sale al 26,8%, in lieve aumento su base annua (+0,3 punti percentuali). Gli inattivi maschi sono pari al 22,2% (+1,2 punti percentuali), mentre le femmine inattive si attestano al 31,4% (-0,6 punti percentuali). Il confronto congiunturale rileva invece un leggero calo del tasso di inattività (-0,4 punti percentuali), determinato esclusivamente dalla componente maschile (-1,2 punti percentuali); quella femminile aumenta di 0,4 punti percentuali.

Rispetto all’Italia, il livello dei tassi del mercato del lavoro trentino evidenzia i seguenti differenziali positivi:

 il tasso di occupazione è superiore di 8,7 punti percentuali (62,7% in Italia);

 il tasso di disoccupazione è inferiore di 4,2 punti percentuali (6,6% in Italia);

 il tasso di inattività è inferiore di 6 punti percentuali (32,8% in Italia).