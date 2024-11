PAT * “INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”: FUGATTI, «ISTITUITO L’ELENCO, PER COSTRUIRE UNA RETE SEMPRE PIÙ EFFICACE»

15.15 - sabato 23 novembre 2024

Istituito l’elenco “Insieme contro la violenza sulle donne”. Provvedimento della Giunta su proposta del presidente Fugatti. La Provincia autonoma di Trento prosegue con determinazione nella sua azione di contrasto alla violenza di genere, valorizzando il contributo di tutti i soggetti impegnati in questo ambito. In quest’ottica la Giunta, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha istituito l’elenco “Insieme contro la violenza sulle donne”, un nuovo strumento volto a promuovere e coordinare le iniziative a favore delle donne vittime di violenza di genere sul territorio provinciale.

“La prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne sono una responsabilità collettiva e prioritaria – ha dichiarato il presidente Fugatti – Questo nuovo elenco rappresenta un tassello importante per costruire una rete sempre più efficace, lo abbiamo voluto per valorizzare chi si impegna ogni giorno, per costruire una rete che accolga anche i soggetti non istituzionali che lavorano al fianco delle donne”, ha concluso il presidente.

L’elenco si inserisce nel quadro della Legge provinciale n. 6 del 2010, che attribuisce alla Provincia la funzione di prevenire e contrastare la violenza sulle donne attraverso il sostegno e la promozione di una rete di collaborazione tra enti, istituzioni e altri soggetti attivi sul tema. Questo impegno è stato ulteriormente rafforzato dalle Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1889 del 2023, che definiscono priorità e interventi da implementare nel biennio 2023-2024.

L’elenco “Insieme contro la violenza sulle donne” rappresenta un’importante opportunità per tutti i soggetti, anche per quelli non istituzionali, che intendono contribuire attivamente al sostegno delle donne vittime di violenza. I soggetti iscritti all’elenco avranno la possibilità di:

Utilizzare il logo provinciale “Insieme contro la violenza sulle donne”, quale simbolo di adesione a un impegno comune.

Ricevere un attestato di iscrizione, che certifica il riconoscimento del loro ruolo nella rete provinciale di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Con l’istituzione di questo strumento, la Provincia autonoma di Trento intende rafforzare la qualità, l’efficacia e la coerenza delle azioni sul territorio, costruendo una rete sempre più solida e inclusiva. L’obiettivo è dare centralità al contributo di ogni soggetto coinvolto, in un’ottica di condivisione e valorizzazione delle buone pratiche.