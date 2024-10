PAT * INSEDIATA LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO: FAILONI: «ORGANO DI CONFRONTO E NUOVI STIMOLI, PER FARE CRESCERE QUESTO SETTORE»

15.45 - lunedì 28 ottobre 2024

Insediata la Commissione provinciale per l’artigianato.L’assessore Failoni: “Organo di confronto e di nuovi stimoli per fare crescere questo settore”.

Nella mattinata di oggi il palazzo Centro Europa di Via Romagnosi ha ospitato la prima seduta della nuova Commissione provinciale per l’artigianato, disciplinata dal decreto del Presidente della Provincia n. 14-20/Leg. del 9 settembre scorso che, tra le novità introdotte, ne ha modificato la sua composizione, al fine di garantire un raccordo sempre maggiore tra i suoi componenti e la parte politica. E’ presieduta infatti dall’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni.

“Si tratta di una Commissione di grande importanza, rinnovata oltre che con la mia presenza e quella degli artigiani, con la partecipazione del mondo della formazione e del mondo del lavoro, che vanno di pari passo con l’artigianato. Colgo l’occasione per ringraziare la precedente Commissione per il lavoro fatto” le parole in apertura dell’assessore, che ha ricordato l’importanza strategica del settore artigiano per l’economia trentina. “Questa Commissione ha due obiettivi: confrontarci sulle varie tematiche e portare nuovi stimoli e proposte, a cui dare risposte e trovare soluzioni” ha aggiunto.

La Commissione è stata nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Oltre all’assessore Failoni, ne fanno parte Mauro Ognibeni, Sara Osti, Imerio Pellizzari, Pier Paolo Rigatti e Mario Taufer come componenti artigiani; Giancarlo Berardi e Claudio Filippi come esperti in materia di artigianato; Bruno Degasperi in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento; Sara Maraner per la struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale; Lorenza Casagranda in rappresentanza dell’Agenzia del lavoro, Franca Dalvit e Stefano Regazzola per il Servizio artigianato e commercio.

“Nella precedente legislatura abbiamo fatto dei passi importanti – ha proseguito Failoni – Quando ho iniziato non sapevo chi fosse il Maestro Artigiano ed in questi sei anni è stato svolto un grande lavoro per far in modo che questa figura crescesse e fosse conosciuta ed apprezzata dai trentini. Cerchiamo di utilizzare al meglio la presenza di Accademia d’Impresa: oggi c’è la consapevolezza da parte delle imprese artigiane di quanto sia importante la formazione di qualità”.

La Commissione è l’organo consultivo e propositivo in materia di artigianato. Tra i suoi compiti quello di fornire supporto, formulare proposte, proporre indagini, studi, ricerche ed esperienze utili nel settore. Spetta inoltre alla Commissione la nomina dei rappresentanti del settore artigiano nelle commissioni comunali e di esame, su richiesta di Comuni, istituti scolastici ed altri enti.

Tra i primi adempimenti, in occasione del suo insediamento, c’è stata l’elezione del vicepresidente, nella persona di Sara Osti, e il parere in merito all’attivazione dei corsi di aggiornamento per Maestri Artigiani, in programma per il prossimo autunno in collaborazione con Accademia d’Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Trento.