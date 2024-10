PAT * INFRASTRUTTURE STRADALI: «MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 71 FERSINA-AVISIO, AVVIATA LA GARA»

18.31 - sabato 5 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Messa in sicurezza della SP 71 Fersina-Avisio, avviata la gara. I lavori di rettifica e allargamento riguardano il tratto all’interno del Comune di Valfloriana, dal km 31+750 al km 32+050 circa

Avviata dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti la gara, tramite procedura ad invito, per la realizzazione dell’intervento n.1 – opera S-995, che riguarda la messa in sicurezza della S.P. 71, nel tratto posto all’interno del Comune di Valfloriana, all’altezza del Km 31 + 850 circa. Si tratta di alcuni interventi puntuali di rettifica ed allargamento della Fersina-Avisio, programmati in tempi diversi, anche per mitigare i disagi alla circolazione lungo la provinciale.

“Continua l’infrastrutturazione in vista dell’appuntamento con le Olimpiadi del 2026. Questi lavori in particolare, permetteranno di ottenere un percorso più fluido, scorrevole e sicuro nella via principale d’accesso alle Valli di Fiemme e Fassa e alle più rinomate località delle Dolomiti per chi proviene dalla Valsugana”, ha sottolineato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

In dettaglio, l’intervento n. 1 riguarda l’aumento di raggio di una curva, mediante lo sbancamento a monte della sede stradale attuale, per ottenere migliori condizioni di visibilità e di manovra. La parete verrà messa in sicurezza con la costruzione di un muro di sostegno, l’apposizione di reti corticali e di un tratto di barriera paramassi. Per completare l’intervento si provvederà anche ad una piccola rettifica nel tratto immediatamente adiacente alla curva oggetto principale dei lavori, mediante la costruzione di una mensola di calcestruzzo a valle della sede stradale esistente, che verrà portata ad una larghezza minima di 9 metri e mezzo.

Il tempo di esecuzione è stabilito in 180 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori, per un costo complessivo di 1.399.961,42 euro. L’importo a base d’asta, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di 936.342,96 euro. Il termine per la presentazione delle offerte da parte delle imprese invitate è il 29 ottobre 2024, alle 12.00.