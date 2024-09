PAT * INCONTRO GEROSA – COMITATO SCIENTIFICO MUSEO CAPRONI: «UN’ECCELLENZA, LAVORIAMO PER LA SUA VALORIZZAZIONE»

18.49 - venerdì 13 settembre 2024

La vicepresidente della Provincia incontra il comitato scientifico del polo museale. Al centro le strategie di promozione e sviluppo

Gerosa: “Museo Caproni, un’eccellenza. Lavoriamo per la sua valorizzazione”.

La vicepresidente della Provincia e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa ha incontrato i componenti del Comitato scientifico del Museo Gianni Caproni, presieduto dal generale Basilio Di Martino. L’incontro è avvenuto dopo la visita al Museo Caproni, al deposito delle collezioni e al sito Base Tuono. Nel presentare l’attività del Comitato il presidente Di Martino ha sottolineato il ruolo del Museo e la sua appartenenza alla rete nazionale dei musei dedicati all’aeronautica: “Si sta lavorando – queste le sue parole – per rafforzare l’identità del nostro polo museale, individuando come filo conduttore la figura e l’opera, come progettista e capitano d’industria, di un illustre trentino quale fu l’ingegner Gianni Caproni”.

La vicepresidente Gerosa ha ringraziato il Comitato scientifico e la Fondazione Museo storico del Trentino, che gestisce il Museo dal 2019: “La valorizzazione del Museo e del patrimonio Caproni è un impegno del mio Assessorato. Il contributo di idee che verrà dal Comitato permetterà alla Fondazione Museo storico, con il sostegno convinto della Provincia autonoma di Trento, di promuoverne il rilancio e il pieno riconoscimento come eccellenza del sistema culturale trentino”.

Assieme al generale Basilio Di Martino, del Comitato scientifico del Museo Caproni fanno parte Delia Durione (Parco e Museo del volo Volandia), Giuseppe Genchi (Museo dei motori, Università di Palermo), il tenente colonnello Angelo Gionti (Rete nazionale Musei), Susanna Ognibene (curatrice Museo nazionale areonautica militare Vigna di Valle).