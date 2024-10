PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: «IL PRESIDENTE FUGATTI HA RICEVUTO IL NUOVO QUESTORE FABRIZIO MANCINI, FOCUS SU SICUREZZA E LEGALITÀ»

17.12 - giovedì 3 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ///

Ricevuto in Provincia il nuovo Questore Fabrizio Mancini. Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha ricevuto oggi in Provincia il nuovo Questore di Trento Fabrizio Mancini che ha preso il posto di Maurizio Improta che dopo due anni di incarico ha lasciato Trento per andare con un nuovo incarico a Roma. Il presidente Fugatti ha dato il benvenuto in Trentino al Questore che si è insediato ieri. L’incontro ha rappresentato l’occasione per un primo confronto sui temi di maggiore attualità legati alla sicurezza e al rispetto della legalità.

“In Trentino – questo il commento del presidente Fugatti – è radicata l’osservanza delle regole, la qualità della vita e della convivenza è alta, il tessuto sociale è solido e reso vivo da un diffuso volontariato. Anche da noi però si manifestano fenomeni che destano preoccupazione e vanno guardati con attenzione. C’è infatti un tema di sicurezza reale ma anche di quella percepita. La materia non riguarda però solo le forze di polizia ma richiede una collaborazione ampia tra istituzioni statali e locali per l’analisi dei fenomeni e l’individuazione delle soluzioni. Proseguiremo, anche dopo il cambio al vertice della Questura, sulla via della piena collaborazione, come è avviene da tempo nell’interesse della comunità”.