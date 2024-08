PAT * INCONTRI ESTIVI PER AGRICOLTORI: «PORTE APERTE AL FRUTTETO SPERIMENTALE DI DENNO, MERCOLEDÌ 21 AGOSTO (ORE 8.30)»

08.51 - martedì 20 agosto 2024

Mercoledì 21 agosto, ore 8.30, giornata tecnica in val di Non. Porte aperte al frutteto sperimentale di Denno. Prosegue il calendario degli incontri estivi per agricoltori organizzati dalla Fondazione Edmund Mach in varie località del Trentino.

Dopo le porte aperte del 30 luglio all’Azienda De Bellat a Spagolle, la giornata viticola biologica a San Michele all’Adige del primo agosto scorso, è in programma mercoledì 21 agosto, ore 8.30, la giornata tecnica Porte aperte al frutteto sperimentale di Denno in cui saranno presentati i risultati delle sperimentazioni in ambito agronomico per quanto riguarda le varietà di melo, la distribuzione dei prodotti fitosanitari e l’architettura degli impianti.

Il calendario estivo si completa con altri eventi organizzati rispettivamente dal Consorzio Innovazione Vite e da Assoenologi in collaborazione con FEM. Il 12 agosto scorso si è tenuta alla FEM la visita ai vigneti sperimentali di vitigni resistenti e degustazioni dei vini prodotti con uve resistenti dalla cantina di microvinificazione organizzata dal Consorzio Innovazione Vite. Giovedì 22 agosto, alle ore 16.30 presso l’aula magna con la Giornata prevendemmiale organizzata da Assoenologi sezione Trentino in collaborazione con la Fondazione Mach.

Il programma degli eventi è sul sito fmach.it