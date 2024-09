PAT * “IMPOSSIBILE”: «IL PROGRAMMA DEL “WIRED NEXT FEST TRENTINO 2024“, AL CENTRO TECNOLOGIA E SCIENZA (ROVERETO 27- 29/9)»

18.29 - mercoledì 18 settembre 2024

Al via dal 27 al 29 settembre a Rovereto il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato a innovazione, tecnologia, scienza e cultura. Oltre 180 ospiti e 100 eventi. Giovedì 26 settembre “Innovation Day” dedicato al mondo delle imprese e degli investitori

“Impossibile”, ecco il programma del Wired Next Fest Trentino 2024

Annunciato oggi il palinsesto completo dell’edizione trentina di Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali, che torna per il secondo anno a Rovereto.

Il programma – svelato questo pomeriggio in una conferenza alla quale hanno preso parte l’assessore provinciale Achille Spinelli, la sindaca Giulia Robol, il rettore Flavio Deflorian, l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini e, in rappresentanza di Wired Italia il direttore Federico Ferrazza, Emiliano Audisio (eventi) e Antonella Basile (Brand & Category), con la moderazione del capo ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, Giampaolo Pedrotti – porterà a Rovereto dal 27 al 29 settembre oltre 100 eventi. Saranno più di gli 180 ospiti dal mondo scientifico, culturale, politico ed economico italiano per affrontare le prossime sfide dell’impossibile, tema dell’edizione 2024: un invito a riflettere su ciò che l’innovazione e la tecnologia hanno reso possibile e a superare i nuovi limiti grazie alla scienza, alla creatività e alla visione.

«La seconda edizione del Wired Next Fest Trentino metterà al centro la tecnologia e la scienza come strumenti in grado di identificare le priorità che ci dovremmo dare come società e individui. Solo attraverso la ricerca costante di ciò che ci sembra impossibile ottenere e raggiungere, infatti, possiamo garantire alle future generazioni un mondo migliore. L’obiettivo è dunque quello di costruire a Rovereto una sorta di macchina del tempo sulla quale viaggiare in questi giorni per comprendere come abitare questo pianeta, offrendo a tutti un futuro pieno di opportunità», dichiara Federico Ferrazza, Direttore di Wired Italia.

Tre i palchi che si accenderanno per il Wired Next Fest tra Piazza Malfatti, Palazzo del Bene e Teatro Zandonai, a partire dalle 9.30 con la rassegna stampa quotidiana, cui si susseguiranno per tutto il giorno incontri, talk e momenti di intrattenimento musicale. Nel corso dei tre giorni si parlerà di cambiamento climatico e sostenibilità con Jeremy Rifkin, Mario Cucinella, Meganne Christian ed Enrico Giovannini, di scienza e spiritualità con Federico Faggin, di intelligenza artificiale con Anna Ascani e Alessandra Perrazzelli, di attualità politica con Flavia Carlini, Lia Quartapelle, Gianni Riotta, Francesco Cancellato e Flavia Perina, di letteratura, fumetti e gaming con Enrico Brizzi, Cristina Scabbia,e Giacomo Bevilacqua, di musica con Casadilego, Colapesce e Dimartino, Vale LP, Bebo Guidetti, Coma_Cose e Nayt, di diritti con Francesca Cavallo, Alessandra Minello e Nona Mikhelidze, di comicità con Carlo Amleto, Filippo Giardina, Vittorio Pettinato.

Oltre al ricco palinsesto giornaliero, nell’area exhibit sarà possibile fare prove pratiche, giochi ed esperimenti anche per i più piccoli e non mancheranno numerosi laboratori e workshop con sessioni interattive e laboratori per imparare a raccontare l’attualità attraverso i fumetti, a comunicare online in maniera efficace, a realizzare opere d’arte con l’intelligenza artificiale.

Quest’anno il festival sarà anticipato dall“Innovation Day”, un appuntamento esclusivamente riservato alle imprese e agli investitori, giovedì 26 settembre presso il Teatro Zandonai di Rovereto. Un momento di incontro nato per favorire lo scambio di idee, opportunità di networking e sessioni di approfondimento sui temi dedicati a IA, cybersicurezza e sostenibilità, a cui parteciperanno, oltre all’Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli, al presidente di Trentino Sviluppo Giuseppe Consoli e al presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana, numerosi speaker nazionali e internazionali: Roberto Viola, Direttore Generale per le politiche digitali della Commissione europea (DG Connect); il partner di The Nato Innovation Fund Chris O’Connor; la presidente di French Tech Italy Paola Trecarichi; il ceo di EIT Digital – European Institute of Innovation and Technology Federico Menna; l’amministratore delegato di Ipsos Italia Nicola Neri; l’amministratore delegato di VedrAI Michele Grazioli; la ceo di Ceo di Mipu Energy Data Eleonora Carta; il Co-founder & Managing Director di Indaco Venture Partners SGR Davide Turco; ilCo-founder & Managing Partner di Scientifica Venture Capital Riccardo D’Alessandri; il fondatore e Managing Partner di P101 SGR Andrea Di Camillo; il Presidente di Zest S.p.A. Marco Gay; l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital SGR Agostino Scornajenchi; la CEO & Co-founder Hackmanac Sofia Scozzari; il co-CEO e co-Founder di Cubbit Alessandro Cillario; il Capo del Servizio Programmi Industriali, Tecnologici, di Ricerca e Formazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Luca Nicoletti.

L’evento inaugurale del Wired Next Fest avrà luogo venerdì 27 settembre alle ore 20.30 al Teatro Zandonai, alla presenza delle autorità: l’Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli, la sindaca di Rovereto Giulia Robol e il rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian. A seguire il concerto dei cantautori Colapesce e Dimartino, che sarà aperto dalla performance musicale del batterista Khompa insieme al visual artist Akasha.

“Siamo pronti a dare il via alla seconda edizione del Wired Next Fest Trentino. Saranno tre giorni dedicati all’innovazione, alla ricerca e alla cultura con importanti ospiti nazionali e internazionali, ma anche un’ampia area espositiva, laboratori tecnologici, momenti di intrattenimento e molto altro: un’opportunità preziosa per tutti noi per riflettere, confrontarsi e sperimentare, diventando più consapevoli delle sfide future e comprendere meglio le nuove tecnologie e il loro impatto sulla nostra vita. Sarà un festival di grande livello grazie a Wired e a tutti gli enti di ricerca trentini che hanno contribuito alla definizione del programma. Anche quest’anno Rovereto sarà la location ideale per “vivere il futuro”. Le parole di Maurizio Rossini CEO di Trentino Marketing.

“In questi anni abbiamo lavorato per dare concretezza ad una visione che, puntando su ricerca ed innovazione, fosse capace di generare sviluppo della conoscenza e dell’economia, migliorando l’intera società trentina. Wired Next Fest diventa parte integrante di questo disegno, facendosi forum di condivisione, scambio e crescita. Saranno giornate di confronto su temi di frontiera, grazie ad un ricco programma che saprà parlare ad ogni tipologia di pubblico. Rovereto – cuore del sistema Trentino dell’innovazione e della ricerca – sarà ancora una volta spazio di contaminazione e vetrina diffusa, una filiera verticale della tecnologia che offrirà a tutti la possibilità di fruirne dando risalto alla capacità innovatrice del Trentino, dei suoi poli tecnologici, dei suoi centri di ricerca, della sua università” le parole dell’Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli.

“Innovazione, tecnologia, scienza e cultura per affrontare le sfide contemporanee e creare un ecosistema di crescita sostenibile. Queste sono le principali linee strategiche della nostra amministrazione e che rappresentano l’identità del nostro territorio, da sempre vocato all’innovazione e alla ricerca. Per questo accogliamo e sosteniamo il Wired Next Fest nella nostra città, per riflettere insieme sulle frontiere raggiunte, sui traguardi da percorrere, e sulle sfide che ci aspettano, aprendosi ad un contesto europeo ed internazionale.

Tema di questa seconda edizione è l’impossibile, che invece, grazie all’innovazione e la tecnologia, diventa raggiungibile. Per la nostra comunità è un’occasione per essere protagonista, così come storicamente lo è stata nella vita industriale ed economica del Trentino, e negli ultimi anni sul fronte dell’innovazione e della ricerca. E’ davvero una grande opportunità per raccontare quanto succede nei laboratori, nelle aule e negli hub dei nostri istituti di istruzione e ricerca. Invito quindi in particolare i giovani a sfruttare questo appuntamento e di partecipare attivamente agli eventi diffusi in tutta la città. Wired Next Fest mette in luce il lato più visionario e innovativo di Rovereto”, ha detto la sindaca di Rovereto, Giulia Robol.

“L’Università di Trento rappresenta uno spazio privilegiato di innovazione, dove grazie alla ricerca le idee prendono forma e i confini del sapere vengono continuamente ridefiniti. È qui che il concetto di “impossibile” viene costantemente sfidato, in moltissimi ambiti: neuroscienze, esplorazione spaziale, intelligenza artificiale e realtà virtuale in medicina, solo per citare alcuni temi che tratteremo al festival. Ma il nostro compito è anche formare i visionari di domani, coloro che saranno in grado di ridefinire i limiti del possibile, con un impatto significativo non solo sulla tecnologia e sulla scienza, ma anche sulla società e sul territorio che la ospita” afferma Flavio Deflorian, Rettore dell’Università di Trento

Wired Next Fest Trentino, realizzato in partnership con Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento – Assessorato Sviluppo Economico, Lavoro, Università e Ricerca, Trentino Sviluppo, Comune di Rovereto, APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo e in collaborazione con Audi, vanta la partecipazione di aziende di rilievo che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

Main Partner: Ferrovie dello Stato Italiane, Visa;

Partner: Autostrada del Brennero SpA, Distilleria Marzadro, Fincantieri, Fondazione Caritro, GPI, Gruppo Dolomiti Energia, Incyte, ITAS MUTUA, Le Cont, Leonardo, PwC Italia;

Bike Partner: Fantic Motor;

Bike Show Partner: Bikeflip;

Gaming Partner: Gamers Arena;

Coffee Partner: Torrefazione Caffè Bontadi;

Driving Partner: Consorzio Trentino Autonoleggiatori;

Technical Partner: Converso;

Official Radio: RTL 102.5;

Production: Piano b;

Importanti istituzioni locali e attori del sistema trentino di ricerca e innovazione hanno contribuito alla realizzazione editoriale del palinsesto: l’Università degli Studi di Trento, Trentino Sviluppo, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach, Fondazione Caritro, Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – IPRASE, il MUSE, Fondazione Hub Innovazione Trentino.

Per partecipare e per maggiori informazioni: eventi.wired.it

Inoltre sarà possibile seguire il festival in diretta streaming su Wired.it e sui canali social dedicati (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter).