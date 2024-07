PAT * ICE RINK PINÉ: «RISTRUTTURAZIONE, FINANZIATO IL SECONDO LOTTO PER 4,6 MILIONI»

11.59 - venerdì 26 luglio 2024

Ice Rink Piné, finanziato il secondo lotto per 4,6 milioni di euro.L’intervento riguarda il rifacimento della pista esterna e la costruzione di un nuovo tunnel d’accesso.

Ristrutturazione dell’Ice Rink di Piné, ammesso a finanziamento anche il secondo lotto. La giunta provinciale, con la delibera approvata questa mattina su proposta del presidente della provincia Maurizio Fugatti, ha concesso il finanziamento per il “Lotto 2 – Riqualificazione dell’anello outdoor esistente” riguardante la pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto. “Il rifacimento della pista di pattinaggio di Piné – ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti – è un’opera molto attesa nel mondo del pattinaggio su ghiaccio in quanto quella attuale è piuttosto datata e logora. A lavori ultimati avremo un impianto all’avanguardia idoneo per ospitare il ritiro preolimpico degli atleti e delle squadre nazionali”.

La concessione del contributo, dell’importo complessivo di 4,6 milioni di euro (4.641.877,52), segue l’ammissione a finanziamento del Lotto 1 (che prevede la ristrutturazione del palazzetto indoor) e riguarda la riqualificazione dell’anello esterno esistente di 400 metri e la realizzazione di un nuovo tunnel pedonale per l’accesso alla parte interna della pista. L’opera fa parte degli interventi inerenti la ristrutturazione dell’impianto pinetano per una spesa complessiva di 29,5 milioni di euro che prevedono:

– il rifacimento della piastra refrigerante dell’anello al coperto e adeguamento della sala macchine;

– l’adeguamento e ammodernamento dei fabbricati di servizio esistenti dell’impianto sportivo;

– opere di adeguamento e manutenzione degli spazi esterni;

– la riqualificazione del palazzetto indoor esistente (rifacimento piastra ghiaccio, adeguamento dei locali interni e degli impianti, riqualificazione energetica e opere di manutenzione straordinaria);

– la costruzione di un nuovo spazio polivalente coperto per la preparazione “a secco” preolimpica, convertibile in seguito a impianto indoor per tiro con l’arco;

– l’acquisto di attrezzature.