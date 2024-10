PAT * ICE RINK PINÉ: GEROSA, «C’È UNA RETE A SOSTEGNO DI SOCIETÀ, ATLETI E FAMIGLIE»

21.03 - martedì 29 ottobre 2024

Ice Rink Piné, Gerosa: “C’è una rete a sostegno di società, atleti e famiglie”.La vicepresidente ha incontrato oggi la presidente del Coni Trentino, i vertici dell’amministrazione comunale e le associazioni sportive. Si lavora per realizzare una piastra artificiale per questa stagione, che verrà poi integrata nella configurazione definitiva dell’impianto sportivo.

Associazioni sportive del ghiaccio, atleti e famiglie di Baselga di Piné non sono sole. È il messaggio che la vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa ha voluto ribadire oggi ricevendo in assessorato i vertici dell’amministrazione comunale di Baselga di Piné, la presidente del Coni Trentino Paola Mora e i rappresentati delle associazioni sportive del ghiaccio dell’altopiano, che nelle scorse settimane avevano chiesto alla vicepresidente un incontro per fare il punto sugli interventi di riqualificazione dell’impianto per il pattinaggio di velocità.

“È un confronto che avevamo in programma per oggi da un paio di settimane e che ci ha consentito da un lato di ascoltare le preoccupazioni e le difficoltà delle realtà sportive del territorio, dall’altro, pur nella complessità della situazione, di tranquillizzare amministratori, società ed atleti circa le evoluzioni in atto sull’impianto di Piné ” le parole della vicepresidente, che nel manifestare ai presenti la sua comprensione, ha sottolineato il costante supporto dall’Amministrazione provinciale alle società sportive, delineando i prossimi step temporali sul fronte delle infrastrutture e degli incentivi alle realtà sportive.

“Siamo consapevoli che la situazione attuale impatta in modo significativo sulle società sportive, costrette a organizzare la propria attività su altri impianti, con conseguenze notevoli sulla vita degli atleti e sulle famiglie – le parole di Gerosa -. Come Provincia ci siamo già attivati per sostenere questo maggiore impegno organizzativo ed economico a carico delle società e parallelamente allestire una piastra artificiale per questa stagione, che verrà poi integrata nella configurazione definitiva dell’impianto sportivo. Su questo fronte sono in corso gli ultimi passaggi autorizzativi, conclusi i quali il soggetto gestore dell’impianto potrà procedere in tempi brevissimi alla fase esecutiva, forte del contributo provinciale previsto dalla recente legge di assestamento del bilancio.

La comunità di Pinè, gli atleti, le famiglie e le società sportive del ghiaccio non devono sentirsi sole perché c’è una rete di attori consapevoli delle difficoltà e che è al loro fianco per garantire loro di riuscire a continuare a praticare le discipline del ghiaccio, anche ai massimi livelli”. “A fronte di disagio e difficoltà di società e famiglie, che comprendiamo benissimo – ha concluso Gerosa – preme ricordare che il territorio potrà poi contare su impianti riqualificati di altissimo livello, sui quali si stanno investendo molte risorse e che contribuiranno a ricadute positive importanti”.

Presenti all’incontro con la vicepresidente Gerosa e i dirigenti del Servizio turismo e sport della Provincia, il primo cittadino di Baselga di Piné Alessandro Santuari, il vicesindaco Piero Morelli e l’assessore allo sport e alla gestione degli impianti sportivi Umberto Corradini, la presidente del Coni Trentino Paola Mora, i rappresentanti delle associazioni sportive Asd Circolo Pattinatori Piné, Asd Hockey Piné, Asd Artistico Ghiaccio Piné.

“Ringraziamo la Provincia ed il CONI per questo incontro di allineamento sulle prospettive dei prossimi mesi relativamente agli sport del ghiaccio – le parole del sindaco Alessandro Santuari -. Si sta portando avanti un lavoro congiunto tra Comune, Provincia, Coni e struttura commissariale che porterà all’affidamento dei lavori nel corso del mese di novembre, grazie all’impegno ed alla disponibilità del Commissario ministeriale e con la collaborazione di tutti gli attori. Siamo consapevoli che si tratta di una stagione di sacrificio per i nostri atleti, per le famiglie e per le società sportive ma non è possibile fare altrimenti.

La struttura, visto lo stato generale, non è in condizioni di poter operare ed è necessario avviare i lavori al più presto per poterci presentare in tempo per la stagione preolimpica a favore del nostro movimento sportivo locale e anche delle nazionali che verranno coinvolte per la preparazione ai Giochi 2026 e per le Olimpiadi Giovanili 2028. Avremo finalmente una struttura riqualificata (lotti 1 e 2) e potenziata (lotto 3 ampliamento), in grado di accompagnare ancora centinaia di atleti nella loro vita da amatori ma anche verso traguardi sportivi importanti. Siamo fermamente convinti che lo sport debba essere sostenuto in quanto volano per la salute e per il benessere dei singoli e per il turismo, e che ogni risorsa investita nello sport possa restituire alla Comunità un controvalore molto maggiore”.

Fulvio Vanzo, dell’Asd Hocky Piné, ha espresso la soddisfazione da parte del mondo sportivo. “Desideriamo ringraziare la Provincia, il comune di Baselga di Piné e il Coni Trentino perché abbiamo ricevuto rassicurazioni importanti sull’inizio dei lavori ma soprattutto la conferma che l’Amministrazione provinciale sta lavorando per garantire alle società un sostegno economico che ci permette di guardare con più ottimismo e fiducia alla stagione in corso, che comunque sarà complicata su molti aspetti. Teniamo duro convinti che dalla prossima stagione avremo una struttura all’altezza che ci permetterà di tornare ai livelli che ci competono”.

“La riunione di oggi è stato un momento costruttivo per dare risposte concrete al disagio che la ristrutturazione dell’impianto ghiaccio di Piné sta arrecando alle associazioni sportive e alle famiglie nella gestione dell’attività nella presente stagione – il commento della presidente del Coni Trentino Paola Mora -. Inoltre, dopo alcune difficoltà nell’iter dei lavori di ristrutturazione, grazie all’impegno di tutte le istituzioni coinvolte, si è giunti ad un punto importante per l’inizio dei cantieri che permetteranno a Piné di essere il futuro il punto di riferimento degli sport del ghiaccio che ha meritato sul campo per impegno e risultati”.