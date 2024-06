PAT * “GSE ROADSHOW – DIAMO ENERGIA AL CAMBIAMENTO”: «PER SCOPRIRE LE OPPORTUNITÀ DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA, TRENTO (4/6 – 11.59)»

07.59 - sabato 1 giugno 2024

Martedì 4 giugno al Galilei e in sala Belli l’evento dal titolo “Diamo energia al cambiamento”. A Trento il GSE Roadshow per scoprire le opportunità della transizione energetica. “GSE Roadshow – Diamo energia al cambiamento” è il tour promosso dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – che martedì 4 giugno farà tappa a Trento. Un “Giro d’Italia” per presentare a scuole, enti locali e imprese, le opportunità offerte dalla società pubblica, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per promuovere le fonti di energia rinnovabile e l’efficientamento di edifici e trasporti.

Alle 9.30 si parte dal liceo scientifico “Galileo Galilei” dove, dopo i saluti istituzionali con la vicepresidente della Provincia e assessore all’istruzione, cultura e sport, il sindaco di Trento e la dirigente Elena Ruggieri, si parlerà di energia e cambiamento per poi scoprire la transizione energetica e le comunità di energia rinnovabile con il presidente del GSE, Paolo Arrigoni.

Nel pomeriggio in piazza Dante, a partire dalle 15.30 i due focus dedicati a pubbliche amministrazioni e imprese alla presenza, fra gli altri, del presidente della Provincia e dell’assessore all’urbanistica, energia e trasporti.

L’evento è gratuito, per la partecipazione agli incontri del pomeriggio è necessario registrarsi a questo link per l’evento dedicato agli enti locali, a questo link per quello dedicato alle imprese.