PAT * GRANDI CARNIVORI: «L’ASSESSORE FAILONI HA VISITATO IN OSPEDALE IL TURISTA AGGREDITO DALL’ORSO»

16.16 - mercoledì 17 luglio 2024

L’assessore Failoni ha visitato in ospedale il turista aggredito dall’orso. Nella giornata odierna l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni si è recato all’ospedale Santa Chiara di Trento per incontrare il turista francese aggredito ieri, martedì 16 luglio, in località Naroncolo, nel comune di Dro.

“Ho voluto manifestare, di persona, la vicinanza mia e dell’intero esecutivo provinciale, e verificare le sue condizioni di salute – queste le parole dell’assessore -. Ho incontrato una persona eccezionale, tranquilla e in buone condizioni generali. L’augurio è che possa presto lasciare l’ospedale e ricongiungersi ai suoi cari”.