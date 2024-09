PAT * GRANDI CARNIVORI: «FONDAZIONE MACH IN CAMPO PER LA GENETICA, OK COLLABORAZIONE CON SERVIZIO FAUNISTICO PER LA TROTA MARMORATA»

09.09 - domenica 1 settembre 2024

Grandi carnivori, Fondazione Mach in campo per la genetica. Confermata la collaborazione con il Servizio Faunistico anche per la trota marmorata.

Prosegue la collaborazione tra la Fondazione Edmund Mach e il Servizio Faunistico della Provincia in tema di genetica. Il focus è doppio e riguarda in primis il monitoraggio dei grandi carnivori, oltre allo stato di conservazione della trota marmorata nelle acque provinciali. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta, che porta la firma degli assessori alla ricerca Achille Spinelli e alle foreste, caccia e pesca Roberto Failoni e che garantisce la continuità delle attività di ricerca in materia di fauna.

Il documento prevede dunque l’integrazione dei piani di attività e di finanziamento della Fem, per un valore complessivo di 71.650 euro “La gestione di orsi e lupi è un tema di assoluta rilevanza, anche per le sue implicazioni sulla sicurezza di cittadini e ospiti. Per questo, si ritiene fondamentale sostenere la sinergia tra il Servizio Faunistico e la Fem, che peraltro riguarda anche altri aspetti quali la presenza della trota marmorata, mentre il monitoraggio del gallo cedrone proseguirà a partire dal prossimo anno” spiegano i due esponenti dell’esecutivo.

Continua dunque la collaborazione già in atto con la Fondazione Edmund Mach sulla genetica dei grandi carnivori. L’analisi dei campioni organici di lupo e orso, raccolti dal personale che si occupa delle attività di monitoraggio, consente sia di definire gli esemplari presenti sul territorio sia di produrre stime di popolazione, ma anche di risalire all’identità di eventuali soggetti problematici. Questa attività costituisce la base per ogni conseguente scelta gestionale in capo all’Amministrazione provinciale.

Guardando invece alla trota marmorata, le analisi genetiche sono necessarie per monitorarne lo stato di conservazione nelle acque provinciali. Il monitoraggio della fauna ittica nelle acque trentine è il momento opportuno per la raccolta di campioni biologici idonei alla caratterizzazione genetica di questa specie e gran parte di queste analisi saranno svolte fra ottobre e dicembre.