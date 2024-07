PAT * GRANDI CARNIVORI: FAILONI E ZANOTELLI, «SIAMO AL FIANCO DEGLI AGRICOLTORI TRENTINI SU TUTTE PRIORITÀ DI SETTORE» (VIDEOINTERVISTA ASSESSORI)

14.21 - giovedì 11 luglio 2024

Grandi carnivori, costi delle aziende, investimenti: la Provincia al fianco degli agricoltori.La partecipazione della Giunta alla manifestazione di Coldiretti con gli interventi degli assessori Failoni e Zanotelli. La Provincia conferma il proprio sostegno alla comunità agricola trentina riguardo a tutte le priorità per un settore così importante non solo per l’economia ma anche per la tutela del paesaggio e l’identità stessa del territorio. Dal tema dei grandi carnivori, sul quale è in atto un impegno costante e quotidiano per garantire la sicurezza dei cittadini e salvaguardare gli interessi degli operatori agricoli e zootecnici, fino a tutte le misure di tutela per lo sviluppo delle aziende: investimenti, risorse idriche, innovazione, includendo la sfida della prossima Politica agricola comunitaria. Un messaggio che la Giunta provinciale, presente oggi con diversi assessori, ha voluto portare alla mobilitazione di Coldiretti Trentino Alto Adige. Un evento che ha portato in piazza centinaia di agricoltori trentini, per una sensibilizzazione che è partita dai temi dei grandi carnivori e della burocrazia allargandosi a tutti i temi urgenti per il settore primario in provincia.

Ad aprire gli interventi istituzionali l’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni, che sul palco si è intervallato con l’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali Giulia Zanotelli. In piazza ad ascoltare gli interventi erano presenti anche i colleghi di Giunta Mario Tonina e Achille Spinelli, oltre ad una larga partecipazione istituzionale.

“La presenza oggi di tanti assessori, consiglieri provinciali, parlamentari, nonché del presidente del consiglio provinciale, conferma il sostegno al settore agricolo, che vive da vicino le difficoltà legate in primis al tema dei grandi carnivori – riflette Failoni, che non si è risparmiato nel confronto con la piazza su un argomento molto sentito dagli operatori -. “Ci vogliono naturalmente i fatti – prosegue -. Da parte della Provincia stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili. Stiamo lavorando da una parte sulla comunicazione per informare, dall’altra sulla prevenzione: vuol dire cassonetti antiorso, monitoraggio degli animali confidenti, tutte le azioni possibili. Da parte nostra volontà forte di trovare una soluzione ad un problema che sta diventando sociale, turistico, economico. Sappiamo che le difficoltà ci sono e capiamo il sentimento di chi lavora in montagna. La Provincia sta dando il massimo: servono però risposte decisive anche dal livello nazionale e da quello europeo”.

Da parte dell’assessore Zanotelli la puntualizzazione su tutti gli interventi e le iniziative a sostegno dell’agricoltura: “Sappiamo che i temi da affrontare sono tanti, partendo da quello dei grandi carnivori sul quale è nota la posizione della Giunta e che richiede un’interlocuzione a livello nazionale ed europeo per la modifica della direttiva Habitat. Abbiamo presentato al Tavolo verde con gli operatori gli obiettivi di legislatura: tra questi la riduzione dei costi per le aziende, nonché gli investimenti a beneficio del comparto sul tema fondamentale dell’acqua.

Nei prossimi mesi inoltre si costituirà il Tavolo zootecnico con l’obiettivo di lavorare assieme e elaborare strategie per mantenere dinamico e sano il settore, anche con la dovuta attenzione agli alpeggi che sono cruciali per mantenere viva la nostra montagna”. “Vorrei però fare un appello” continua l’assessore: “Tutte le iniziative hanno bisogno della partecipazione e della responsabilità di tutti. Una forte rappresentanza che vede unite istituzioni e operatori è fondamentale per affrontare insieme le grandi sfide che arriveranno dalla prossima Politica agricola comunitaria”.

In conclusione, Zanotelli ribadisce l’attenzione ai giovani che garantiscono il futuro del mondo agricolo e in generale a tutti gli operatori: “Lo leggo da uno dei cartelli qui esposti: è vero, se il Trentino è così bello lo dobbiamo agli agricoltori. È quindi compito delle istituzioni difendere la categoria”.