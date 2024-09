PAT * GIUNTA PROVINCIALE A PREDAZZO: FUGATTI, «OLIMPIADI 2026 , GLI INVESTIMENTI AVRANNO IMPORTANTI RICADUTE NEGLI ANNI A VENIRE»

15.56 - venerdì 20 settembre 2024

Giunta provinciale oggi a Predazzo. In mattinata seduta comune insieme alla giunta comunale

Esecutivo provinciale riunito oggi a Predazzo per la tradizionale seduta del venerdì. In mattinata il presidente Maurizio Fugatti e gli assessori sono stati accolti presso il municipio del centro fiemmese dal sindaco Paolo Boninsegna e dalla sua giunta, lo scario della Magnifica Comunità di Fiemme Mauro Gilmozzi, dalle autorità militari e civili e da numerosi rappresentanti del mondo dell’associazionismo locale e del volontariato.

Presente anche il presidente designato di Confindustria Trento, Lorenzo Delladio, e la consigliera provinciale, nonché ex sindaca di Predazzo Maria Bosin. “Sappiamo che è un momento importante per il comune di Predazzo e per l’intera Valle di Fiemme, che ha davanti sfide importanti, a partire dalle Olimpiadi del 2026 – ha detto il presidente Fugatti nel ringraziare il sindaco e i presenti per l’invito e per l’accoglienza riservata -.

Un evento che siamo a riusciti ad ospitare su tutto il Trentino anche grazie al lavoro e agli investimenti messi in campo negli anni da questo territorio nella pratica sportiva, nelle strutture, nell’organizzazione di grandi eventi sportivi” ha aggiunto il presidente, che ha poi ricordato l’eredità che una volta conclusi i giochi olimpici lasceranno al Trentino. “Siamo consapevoli della complessità che organizzare un appuntamento simile comporta, dei possibili disagi che possono verificarsi, dei cantieri, ma è una grande opportunità. Gli importanti investimenti che facciamo ora avranno importanti ricadute negli anni a venire, in termini di sostenibilità dell’intero sistema, contribuendo ad una ulteriore crescita del territorio” ha concluso il presidente.

Il sindaco Boninsegna, nel ringraziare l’esecutivo provinciale e tutti gli intervenuti, ha confermato lo sforzo dell’amministrazione comunale sul fronte dei Giochi ma non solo. “Sicuramente l’impegno principale sono le olimpiadi – le sue parole -. I lavori e gli interventi sul territorio sono tanti, ma sono certo che lavorando tutti insieme arriveremo pronti e sapremo offrire un’organizzazione all’altezza. Siamo una nuova e giovane amministrazione, che ha voglia di portare avanti quanto già avviato ma anche di proporre nuove progettualità per il bene della comunità.

La visita della Giunta provinciale rappresenta inoltre un’opportunità per rafforzare la collaborazione istituzionale tra le nostre amministrazioni con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e il benessere dei cittadini – ha aggiunto ancora Boninsegna -. Siamo sicuri che insieme riusciremo ad affrontare le sfide che ci attendono e a garantire alla comunità un futuro prospero”.