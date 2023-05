PAT * GIORNATA EUREGIO: « L’ORCHESTRA HAYDN CHIUDE LA QUINTA EDIZIONE AL TEATRO DI ALA, CON BRANI DI MOZART ELGAR E DVORÁK »

10.02 - domenica 14 maggio 2023

Le note dell’Orchestra Haydn omaggiano l’Euregio. A conclusione della quinta festa all’insegna dell’incontro fra i cittadini dell’Euroregio, presso il teatro di Ala si è svolto il Concerto dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, che ha proposto brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Elgar e Antonín Dvorák.

Non può che essere l’arte e precisamente la musica, la miglior forma di espressione per sintetizzare la forza di alcuni valori, come l’unità. Strumenti diversi per una sinfonia unica.

Con un concerto dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento si è conclusa la quinta edizione della Festa dell’Euregio, celebratasi nella giornata di sabato 13 maggio, ad Ala.

Parole di felicità e orgoglio quelle del sindaco della città di Ala, Claudio Soini che ha dato il benvenuto ai membri dell’Orchestra Haydn e al maestro concertatore Stefano Ferrario, portando loro il saluto e l’omaggio dei governatori dei tre territori dell’Euregio, Maurizio Fugatti presidente della Provincia autonoma di Trento, Armo Kompatscher presidente della Provincia autonoma di Bolzano e Anton Mattle Capitano del Tirolo, che hanno condiviso con molti cittadini gli eventi dell’intera giornata.

Questa quinta edizione dell’Euregiofest – ha detto il sindaco Soini – è stato un momento importante che ha fatto scoprire i valori dell’Euregio, come l’unione di tre territori che formano un’unica regione all’interno dell’Europa e che creano percorsi comuni di crescita e opportunità.

Oggi – ha detto Soini – è stata l’occasione anche di ospitare tante persone per far conoscere le bellezze della nostra città, storicamente ai confini dell’Impero.

Con le ultime note dell’Orchestra Haydn è calato il sipario su questa edizione della Festa dell’Euregio. L’appuntamento è fissato fra due anni in Alto Adige, per un altro momento significativo di quella comunione che lega Trentino, Alto Adige e Tirolo nel cuore dell’Europa.