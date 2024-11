PAT * GESTIONE STRADE: «MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE, STANZIATI ULTERIORI 40 MILIONI PER LA RETE PROVINCIALE»

07.07 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gestione strade, stanziati ulteriori 40 milioni per la rete provinciale. Approvata su proposta del presidente Fugatti la programmazione delle opere di manutenzione e riqualificazione dei 2.450 chilometri di viabilità.

Stanziate ulteriori risorse per 40 milioni di euro con l’obiettivo di mantenere in efficienza e garantire la sicurezza e la percorribilità in ogni stagione della rete stradale di competenza provinciale. Lo ha deciso la Giunta provinciale approvando, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, il Documento di programmazione degli interventi per la XVII Legislatura, nella sezione che riguarda le attività del Servizio Gestione strade.

“La Giunta provinciale assicura le risorse per tutti gli interventi gestiti dalle proprie strutture tecniche competenti. In questo caso il riferimento è il Servizio Gestione strade, una realtà presente su tutto il territorio provinciale, che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di competenza della Provincia, estesa per circa 2.450 chilometri, mantenendo sempre operativi i collegamenti in un territorio di montagna, per il 70% situato ad oltre i mille metri di quota. Le risorse inoltre servono alla dotazione dei mezzi e delle attrezzature di cui necessita il Servizio Gestione strade, che con i mezzi spazzaneve garantisce la percorribilità della rete in inverno e l’accessibilità dei passi”.

Nella programmazione sono assicurate le risorse aggiuntive per gli interventi previsti o avviati e quelle per le nuove opere. Si va dalle asfaltature alla manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture (strade, ponti, viadotti), degli impianti tecnologici delle gallerie e delle barriere stradali, su tutto il territorio, oltre all’acquisto e ricambio di mezzi e macchinari.

Attualmente la Provincia autonoma di Trento gestisce una rete stradale d’interesse provinciale di circa 2.450 chilometri di cui 875 di strade statali e 1.575 di strade provinciali, con 9 passi che superano quota 1.000 metri, 10 passi che superano i 1.500 metri. Sono presenti 1.160 ponti, in pratica uno ogni 2 chilometri di strada.

Al Servizio Gestione strade, che oltre alla sede centrale di Trento è presente con 10 uffici periferici distribuiti sul territorio, sono assegnati 103 collaboratori e collaboratrici tra tecnici ed amministrativi ed un corpo di 260 cantonieri organizzato in 44 squadre distribuite in 40 centri logistici su tutto il territorio provinciale, in modo da presidiare l’intero reticolo viario di competenza. A loro si affiancano 26 tra operatori tecnici, meccanici, elettricisti, motoristi, carpentieri e magazzinieri addetti alla manutenzione degli automezzi e delle attrezzature in dotazione alla Struttura.

Il parco mezzi a disposizione del Servizio comprende autocarri, trattori, frese da neve, macchine operatrici porta-attrezzi, spazzatrici e via dicendo, per circa 350 autoveicoli complessivi e viene impiegato sia per la manutenzione invernale (trattamenti antighiaccio delle strade e sgombero neve) sia per la manutenzione e conservazione in efficienza della rete stradale nonché per la gestione del verde lungo le pertinenze stradali da primavera ad autunno inoltrato.