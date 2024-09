PAT * GECT – GIUNTA E ASSEMBLEA A BRESSANONE: FUGATTI: «PIACE L’EUREGIO-TICKET SULLA MOBILITÀ, MIGLIORIAMOLO PER FAMIGLIE E GIOVANI»

18.29 - giovedì 26 settembre 2024

A Bressanone la Giunta e l’Assemblea del Gect. Marchiori: “Progetto del Museo online, per condividere memoria, legami, sguardo al futuro”. Fugatti: “Piace l’Euregio-Ticket sulla mobilità, miglioriamolo per famiglie e giovani”.

“Abbiamo discusso di come potenziare sotto l’aspetto tecnico gli strumenti che favoriscono la mobilità nei tre territori, attraverso l’Euregio-Ticket che sappiamo essere uno strumento richiesto da tante famiglie, cittadini e giovani. Sono loro infatti a chiedere che questa soluzione possa essere sviluppata, per renderla sempre più accessibile e utilizzata. C’è inoltre la volontà di favorire l’attività del nostro ufficio comune a Bruxelles, una risorsa importante per le istituzioni ma anche per le categorie economiche, che possono trovare informazioni e aggiornamenti su tutte le tematiche europee che interessano l’economia e le comunità dei nostri territori”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti a proposito dei temi discussi oggi dalla Giunta e dall’Assemblea del GECT Euregio, riunite alla Biblioteca Civica di Bressanone.

Presente anche l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori, che ha partecipato all’Assemblea e si è soffermato sul progetto “dell’Atlante storico digitale” che rappresenta i legami storici tra i territori membri: “Si tratta di un nuovo passaggio verso un Euregio che entra nelle vite dei cittadini, diventa sempre più concreto e aiuta a creare legami. Da questo punto di vista un museo storico online comune è sicuramente un passo verso una visione condivisa ma anche plurale della storia. Un modo per rafforzare le radici comuni e guardare insieme verso il futuro”.

Per il Trentino, assieme ai rappresentanti istituzionali delle assemblee legislative di Alto Adige e Land Tirolo, erano presenti anche il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, i consiglieri Walter Kaswalder e Francesca Parolari nonché il presidente del Consiglio delle Autonomie locali Paride Gianmoena e il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.