PAT * FUSIONE SFT-LA TRENTINA: FUGATTI – TONINA – ZANOTELLI: «AGGREGAZIONE IN COERENZA CON LE LINEE STRATEGICHE, ESPRESSE DALL’ESECUTIVO»

18.21 - martedì 23 luglio 2024

Fusione SFT-La Trentina, si rafforza l’intero distretto della mela trentino. Il commento positivo della Giunta provinciale: l’aggregazione in coerenza con le linee strategiche espresse dall’esecutivo.

La Giunta provinciale attraverso il presidente Maurizio Fugatti e gli assessori Mario Tonina (cooperazione) e Giulia Zanotelli (agricoltura) esprime grande soddisfazione per l’avvenuta approvazione del piano di fusione della Società Frutticoltori Trento-SFT nella Cooperativa La Trentina. “È innegabile – rimarcano presidente e assessori – come questo passaggio deliberato dai soci delle due cooperative vada nel verso giusto per assicurare vantaggi ai soci delle due realtà e di riflesso alla nostra comunità. Come ha giustamente detto il presidente della Cooperazione trentina Roberto Simoni, non si tratta di un punto di arrivo, ma di ripartenza. Non possiamo che condividere facendo il miglior in bocca al lupo a tutta la nuova realtà de La Trentina per il lavoro quotidiano e le prossime sfide”.

“La nascita per unione e sinergia di una nuova realtà, che rappresenterà assieme a Melinda il distretto della mela trentino di forte stampo cooperativo, è una notizia positiva per tutto il nostro territorio” afferma il presidente Fugatti, confermando come il percorso sia stato promosso, in un’ottica di aggregazione e crescita del settore, dalla stessa Amministrazione provinciale. “Perché – prosegue il presidente – la fusione rafforza la competitività di un settore che rappresenta un’eccellenza e che persegue oltre allo sviluppo economico anche sostenibilità, innovazione, attenzione al consumatore”.

“A questo importante risultato – gli fa eco l’assessore alla cooperazione Tonina – si è pervenuti anche grazie ad alcune misure promosse dall’assessorato alla cooperazione, condivise dalla Giunta e rese possibili dagli strumenti resi disponibili dalla Provincia. Ad esempio il risanamento finanziario di SFT, ottenuto principalmente dalla messa in campo del Fondo immobiliare della Provincia, per un importo di quasi 6 milioni di euro. Pure in questa occasione il Fondo immobiliare si è dimostrato un efficace strumento per risanare un’impresa chiamata a confrontarsi con uno stato di momentanea difficoltà finanziaria”.

L’assessore ripercorre gli ulteriori provvedimenti approvati dall’esecutivo, che lo scorso aprile, a seguito della positiva valutazione del piano di sviluppo della cooperativa, ha autorizzato l’acquisto di una quota parte dell’immobile di proprietà di SFT, situato a Volano, nonché la locazione dello stesso alla cooperativa. L’acquisto è stato subordinato al perfezionamento entro l’anno corrente della procedura di fusione di SFT nella Cooperativa La Trentina. “Con questo vincolo – così Tonina – la Giunta provinciale ha voluto affermare una precisa visione strategica del settore ortofrutticolo trentino, che vede nel rafforzamento strutturale e dimensionale delle realtà locali la condizione imprescindibile per riuscire a competere con successo nei mercati internazionali e a valorizzare al meglio i prodotti”.

“Ci tengo a sottolineare – precisa quindi l’assessore Zanotelli – come questo processo di aggregazione possa portare benefici a tutto il distretto della mela trentino. Un risultato permesso da un vero e proprio lavoro di squadra, a cui la Provincia non si è sottratta, ma ha offerto il suo importante contributo. Grazie a questo lavoro condiviso, la Società Frutticoltori Trento si è potuta lasciare alle spalle un periodo complicato, trovando una soluzione percorribile attraverso il dialogo altri consorzi ortofrutticoli, con la Federazione Trentina della Cooperazione e con la Provincia”.