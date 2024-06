PAT * FUNIVIA TRENTO – MONTE BONDONE: FUGATTI, «ACCORDO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI, OPERA CHE FAVORIRÀ LA CRESCITA ECONOMICA / 100 MILIONI IL COSTO»

15.26 - lunedì 10 giugno 2024

Funivia Trento – monte Bondone, accordo con Cassa depositi e prestiti.Il presidente Fugatti: “Opera che favorirà lo sviluppo sostenibile e la crescita economica”. Trento e la sua montagna. È un legame forte ed intimo, quello che unisce queste due realtà e che l’Amministrazione provinciale riconosce appieno, tanto da essere intenzionata a procedere alla realizzazione del nuovo impianto di trasporto collettivo Trento-Bondone.

La funivia è ora al centro di un accordo – approvato dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti – che accanto a Piazza Dante vede coinvolte Cassa del Trentino spa e Cassa depositi e prestiti spa (Cdp), nell’ambito delle attività che quest’ultima fornisce beneficiando del sostegno dell’Unione europea nell’ambito del Polo di consulenza InvestEU. Cdp supporterà dunque il Gruppo di lavoro per approfondire i modelli finanziari concernenti la realizzazione e la gestione dell’iniziativa. Un’iniziativa che ha peraltro raccolto il parere quasi unanime del Consiglio provinciale per la mozione che impegna l’esecutivo a sostenere il progetto, recuperando tutte le risorse necessarie anche in caso di mancato supporto da parte degli investitori privati. “L’importanza di questo progetto va oltre il mero trasporto o il turismo” osserva il presidente Fugatti.

“La funivia – prosegue il presidente della Provincia – promuoverà lo sviluppo sostenibile e rafforzerà il tessuto economico del territorio. Sarà un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per il bene comune, migliorando la vita delle persone e proteggendo l’ambiente. La sostenibilità è infatti al centro di questa iniziativa, perché offrirà un’alternativa ecologica all’uso delle automobili ed aiuterà a preservare le nostre preziose risorse naturali”. Fugatti evidenzia dunque come la funivia Trento-Bondone attrarrà nuovi ospiti, stimolerà la crescita economica e creerà opportunità di lavoro. Ma, più importante, rafforzerà il nostro legame con le montagne che sono il cuore e l’anima della nostra identità”.

Le attività che Cassa depositi e prestiti svolgerà in favore di Provincia e di Cassa del Trentino, riguarderanno il supporto nello svolgimento di analisi di sostenibilità economica-finanziaria del progetto di realizzazione della funivia, incluso lo sviluppo di analisi di scenario e di eventuali approfondimenti settoriali. Cdp supporterà infine l’ente pubblico nella definizione della struttura del progetto di realizzazione, anche secondo schemi di partenariato pubblico-privato.

La Provincia intende dunque procedere alla realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso, che dovrà comprendere anche un parcheggio prossimo ai mille posti auto e che porta il valore complessivo della funivia Trento-Bondone a circa 100 milioni di euro. Una funivia, il cui primo lotto (con il collegamento verso il sobborgo di Sardagna) è già stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con 37,45 milioni di euro, anche alla luce della sostenibilità tecnica, economica e gestionale dell’intero intervento su cui la Provincia aveva precedentemente condotto un’accurata analisi.

Foto: Vista renderizzata stazione Ex Italcementi