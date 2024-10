PAT * FOLGARIASKI: «FIRMATI I PATTI PARASOCIALI PER LA FUNIVIA FRANCOLINI – SOMMO ALTO, PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL’ALTOPIANO»

17.00 - giovedì 24 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

///

Folgariaski. Firmati i Patti parasociali per la funivia Francolini – Sommo Alto. La sua realizzazione favorirà un’ulteriore valorizzazione turistica dell’altopiano, anche in ottica infra-stagionale.

Sono stati firmati stamattina presso l’Assessorato provinciale al turismo i Patti parasociali per intervenire nella società Folgariaski al fine di realizzare la funivia Francolini – Sommo Alto a Folgaria. I firmatari – l’assessore provinciale Roberto Failoni, il sindaco di Folgaria Michael Rech, il vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini, Marco Fontanari per UCTS Trento srl e Gastone Struffi in rappresentanza dei soci privati riuniti nella società Tempo Libero Folgaria – si sono impegnati a reperire le risorse economiche necessarie per consentire l’investimento.

I privati, ovvero UCTS e società Tempo Libero, si sono impegnati sotto forma di capitali e Trentino Sviluppo mediante l’acquisto del bacino per l’innevamento. Il Comune, invece, interverrà con opere e servizi di completamento. Si segnala, infine, l’erogazione di un prestito da parte di Euregio Plus del valore di 4,8 milioni di euro.

L’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni commenta: «Quest’opera è strategica nell’ottica di contribuire all’ulteriore sviluppo dell’altopiano di Folgaria, sia nella logica invernale ed estiva, che per favorire il turismo nelle stagioni intermedie. La Provincia di Trento, con Trentino Sviluppo, crede fortemente in questa operazione a favore del territorio, perché contribuirà alla qualificazione dell’offerta turistica nell’altopiano».

Il sindaco di Folgaria Michael Rech continua: «Il comune di Folgaria ha sempre creduto in questo intervento, che si può considerare propedeutico al successivo collegamento direttamente con il paese di Folgaria. Il collegamento con il centro abitato di Folgaria, quando sarà completato, consentirà di attribuire una connotazione particolare all’intero territorio e di favorire lo sviluppo di attività economiche nuove e la valorizzazione di quelle esistenti. La realizzazione della funivia Francolini rappresenta un primo passo in questa direzione, con la riqualificazione di un punto di accesso importante all’area sciistica. Un ringraziamento va, poi, all’intera comunità di Folgaria e agli imprenditori privati che si stanno spendendo in prima persona con investimenti diretti per la realizzazione delle opere, nonché alla Provincia di Trento per aver condiviso questo importante piano di interventi».

Gastone Struffi, presidente di Tempo Libero Folgaria – società che raggruppa molti operatori economici del territorio e socio privato di riferimento, con UCTS, della società Folgariaski – conclude: «Gli operatori economici folgaretani sono convinti dell’importanza di questo primo investimento per favorire lo sviluppo del territorio e dare una risposta concreta di servizi ed attività a favore degli ospiti che non sono interessati allo sci, che oggi raggiungono il 50% degli ospiti complessivi».