PAT * «FESTA DELLA FRATELLANZA“: «PARTENZA DELLA SFILATA DAL GHIACCIAIO PRESENA, DOMENICA 25 AGOSTO (7.30)»

Domenica a Passo Paradiso torna la Festa della Fratellanza.Si tratta della 47° edizione, alle 10 la partenza della sfilata dal ghiacciaio Presena.

Torna domenica 25 agosto al Passo Paradiso la Festa della Fratellanza: si tratta della 47° edizione per questo evento ideato da Emilio Serra e Kurt Steiner nel 1977 per commemorare i giovani soldati caduti sul ghiacciaio Presena e unire, in una cerimonia dal forte significato di pace e solidarietà, coloro che un tempo si fronteggiavano come nemici sui campi di battaglia.

Anche questa edizione vede il contributo instancabile di Achille Serra, oltre alla collaborazione di Fondazione Museo Storico del Trentino, Comune di Vermiglio, Museo della Guerra Bianca, Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol, Provincia autonoma di Trento, Croce Nera Austriaca, Apt Val di Sole, Museo Guerra Bianca di Vermiglio, Carosello Tonale e Consorzio Pontedilegno – Tonale; come nelle scorse edizioni, sarà presente anche una delegazione di Mitterndorf, Comune che ha ospitato i profughi di Vermiglio durante la Prima guerra mondiale.

Il programma

ore 7:30, Passo Tonale

Ritrovo presso la telecabina per il ghiacciaio Presena

ore 10:00, Ghiacciaio Presena

Sfilata con con la Fanfara Ana di Pieve di Bono

ore 10:45, Passo Paradiso

Santa Messa celebrata dal Cappellano militare, padre Giorgio Valentini, e dal parroco di Vermiglio, don Enrico Pret, accompagnata dal Coro “Santa Maria Assunta” di Tassullo.

Deposizione delle corone al Monumento alla Fratellanza, relazione storica di Oswald Mederle presidente del Museo Storico della Guerra di Rovereto.

Foto archivio Pat