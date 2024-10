PAT * FAUNA: «RINVENUTA A SAONE LA CARCASSA DI UNO SCIACALLO DORATO, L’ANIMALE È STATO VITTIMA DI UN INVESTIMENTO»

16.38 - martedì 8 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Saone, investito uno sciacallo dorato. La carcassa di uno sciacallo dorato è stata rinvenuta questa mattina a Saone, poco fuori dall’abitato in direzione di Tione. L’animale – un maschio vittima di un investimento – si trovava a bordo strada ed è stato recuperato dal Corpo forestale trentino, dopo la segnalazione partita dagli operatori della manutenzione stradale.

Nell’area delle Giuducarie (e nello specifico a Fiavé, nel Lomaso) è stata accertata da pochi anni la presenza del primo nucleo familiare di sciacallo dorato in Trentino: una presenza legata alla naturale espansione di questa specie dalla penisola balcanica. Oggi i nuclei riproduttivi sono tre. Oltre al Lomaso ci sono la valle di Stava (Tesero) e San Lorenzo Dorsino, ma va detto che esemplari solitari sono stati segnalati in diverse altre zone.