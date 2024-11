PAT * “FAMILY IN TRENTINO”: «APPROVATO NUOVO DISCIPLINARE CHE SI RIVOLGE AD UNA NUOVA CATEGORIA, QUELLA DELLE “FLORICOLTURE”»

09.07 - giovedì 7 novembre 2024

Il mondo della floricoltura apre le porte alla certificazione “Family in Trentino”.Nell’ultima seduta la Giunta provinciale ha dato approvazione alla nuova certificazione.

Approvato giovedì scorso in Giunta un nuovo disciplinare che si rivolge ad una nuova categoria, quella delle “Floricolture”. Si offre così l’opportunità di acquisire la certificazione “Family in Trentino” a due diverse tipologie di aziende: le imprese florovivaistiche di produzione e di commercio e i centri di giardinaggio denominati “garden center”.

“L’iniziativa nasce dalla volontà dell’ente provinciale – ha dichiarato la vicepresidente e assessore alle politiche per la famiglia e per i giovani della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa – di migliorare la qualità del servizio offerto dalle floricolture rispetto al target famiglia, attraverso la progettazione di un’offerta arricchita di specifici servizi e offerte dedicate ai nuclei familiari. Si è reso quindi opportuno – ha aggiunto – porre l’attenzione al comparto della floricoltura al fine di consentire alle famiglie residenti e alle famiglie ospiti di ottenere un’offerta sempre più “a misura di famiglia”.

Dopo aver assegnato la certificazione “Family in Trentino” a 11 categorie – tra cui comuni, cultura, sport, settore ricettivo – la Provincia, tramite l’Agenzia per la coesione sociale ora punta al settore delle “Floricolture”, per ri-orientare la loro attività secondo gli standard famiglia, mettendo in campo servizi che rispondano appieno alle esigenze e alle aspettative espresse dalle famiglie residenti e dalle famiglie ospiti sul territorio provinciale.

E’ stato dunque predisposto dall’Agenzia uno specifico disciplinare allo scopo di definire una serie di requisiti obbligatori e facoltativi che le floricolture dovranno dimostrare di possedere per ottenere la certificazione “Family in Trentino”. Il testo del disciplinare è stato co-progettato e condiviso assieme al Servizio agricoltura della Provincia, al Distretto famiglia Rotaliana Königsberg, all’Associazione di categoria “AfloViT” (Associazione florovivaisti trentini) e con la collaborazione di alcune floricolture del territorio provinciale.

Per ottenere la certificazione le aziende possono presentare domanda all’Agenzia per la coesione sociale. Quali sono i requisiti per diventare “floricolture family”? Le aziende che faranno domanda di accreditamento, dovranno dimostrare di possedere alcuni requisiti obbligatori e altri facoltativi aderenti alle specificità del comparto, al fine di implementare il benessere familiare tramite, ad esempio, la vendita di prodotti anche biologici nel rispetto dell’ambiente e della natura circostante, con l’intento di migliorare la qualità del servizio offerto rispetto al target famiglia.

A titolo esemplificativo, sono inseriti nel disciplinare, tra i requisiti obbligatori: la richiesta di dotarsi di spazi di svago e gioco per le famiglie, di dotazioni family (es. tavoli a misura di bambino, scalda-biberon, salviette, ecc.) e di spazi dedicati per l’allattamento. I requisiti obbligatori prevedono anche particolari scontistiche per le famiglie numerose, l’adeguamento alle barriere architettoniche, fornire informazioni alle famiglie sulla certificazione “family”, educare alla sostenibilità ambientale e assicurare, nei luoghi dedicati alla vendita dei prodotti, consulenze gratuite in merito ad una corretta sistemazione delle piante e all’utilizzo di prodotti specifici per assicurare una crescita di qualità.

Ottenere la certificazione “Family in Trentino” include anche l’obbligo di aderire al Distretto famiglia territoriale di riferimento, esporre la vetrofania del marchio, promuovere iniziative volte a sensibilizzare la comunità al risparmio idrico ed energetico, avere all’interno della sede un espositore dedicato alla promozione di iniziative, servizi e agevolazioni dedicati alle famiglie e, infine, dotarsi di strumenti per la raccolta del livello di gradimento.