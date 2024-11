PAT * ESERCITAZIONE IT-ALERT: «DOMANI IL MESSAGGIO, CON FOCUS SU UN INCIDENTE INDUSTRIALE»

12.55 - martedì 19 novembre 2024

Esercitazione It-Alert, domani il messaggio con focus su un incidente industriale. Nella tarda mattinata scatta l’iniziativa nell’ambito del piano di emergenza di un’azienda di Lavis.

Scatterà nella tarda mattinata di domani, mercoledì 20 novembre, un nuovo test IT-Alert. Stavolta il nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, verrà impiegato nell’ambito di un’esercitazione relativa ad un potenziale incidente industriale in un’area di deposito e carico/scarico di carburanti. Attorno alle 11, sarà dunque diramato un messaggio di allarme sugli smartphone, nell’ambito della sperimentazione del nuovo piano di emergenza della ditta Firmin di Lavis. Questi messaggi sono utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso: in caso di reale emergenza il testo che apparirà sullo schermo conterrà informazioni circa i comportamenti dio sicurezza da adottare.

L’iniziativa è coordinata dal Dipartimento di protezione civile, foreste e fauna della Provincia e coinvolge il Servizio antincendi e protezione civile e il Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza, insieme al Comune di Lavis.

L’esercitazione non prevede la mobilitazione dei soccorritori, né azioni reali sul territorio. L’obiettivo è testare l’efficacia delle procedure di attivazione dei soccorsi e l’efficacia delle comunicazioni che coinvolgono le Centrali 1-1-2 e dei Vigili del fuoco permanenti, con la simulazione di un allarme. È probabile che anche la popolazione al di fuori dei territori dei comuni di Lavis, Terre d’Adige, Trento e Vallelaghi possa essere interessata dal ricevimento del messaggio It-Alert, a causa della copertura del sistema di allerta.