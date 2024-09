PAT * ELEZIONE DEI SINDACI: «LA GIUNTA TRENTINA CONDIVIDE L’ITER PER LA NORMA DI ATTUAZIONE»

16.42 - venerdì 13 settembre 2024

Elezione dei sindaci, la Giunta trentina condivide l’iter per la norma di attuazione.Una proposta che punta a garantire la piena competenza delle Autonomie speciali sulla disciplina per le comunali e il numero dei mandati.

Il tema dell’elezione dei sindaci in relazione al numero dei mandati è stato esaminato oggi nella riunione della Giunta provinciale, nella quale l’assessore agli enti locali Giulia Zanotelli ha relazionato i colleghi sui recenti passaggi in materia. Come già accaduto a livello di Giunta regionale, nell’ambito dell’iter previsto per la trattazione di questi temi, anche la Giunta provinciale di Trento ha approvato una proposta di adesione al percorso di predisposizione di una norma di attuazione ad hoc.

Si compie perciò un passo avanti verso la presentazione alla commissione dei Dodici dello schema di modifica normativa. Un iter che potrà portare dunque al confronto, sentito il parere dei ministeri competenti, presso la commissione paritetica e quindi in consiglio dei ministri, su una proposta che mira a garantire la piena competenza delle Autonomie speciali in merito alla disciplina per l’elezione dei sindaci e il limite dei mandati