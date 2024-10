PAT * EFFICIENZA P.A.: FUGATTI, «LA STRADA È QUELLA GIUSTA, INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO PER SERVIRE AL MEGLIO CITTADINI E IMPRESE»

16.04 - lunedì 28 ottobre 2024

Efficienza della PA, Fugatti: “La strada è quella giusta. Investire sul capitale umano per servire al meglio cittadini e imprese”.Il commento del presidente Fugatti e dell’assessore Spinelli alla classifica sull’efficienza delle pubbliche amministrazioni italiane diffusa dal centro studi della Cgia di Mestre.

“A volte le classifiche servono da bussola ed il significato di quella elaborata dalla Cgia di Mestre, che ci pone al vertice in Italia per efficienza del sistema burocratico, è che abbiamo intrapreso la strada giusta e che occorre continuare in questa direzione per garantire a cittadini e imprese servizi di qualità capaci di accompagnare la crescita e lo sviluppo del territorio”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti in merito alla classifica diffusa dall’ufficio studi dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre sull’efficienza delle pubbliche amministrazioni in Italia, che vede la Provincia autonoma di Trento sul gradino più alto del podio davanti a Trieste e Treviso.

“Una pubblica amministrazione efficiente rappresenta una leva fondamentale per la competitività economica del nostro territorio – afferma l’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli -. Un’amministrazione che funziona bene è in grado di creare un ambiente favorevole per le imprese e di attrarre nuovi investimenti. Il nostro impegno sarà quello di continuare a rafforzare la nostra macchina amministrativa, investendo in formazione e innovazione per mantenere alto il livello dei servizi offerti e per agevolare una crescita economica sostenibile ed inclusiva”.

La pubblica amministrazione trentina conferma quindi l’elevata qualità delle proprie performance. Una qualità già riscontrata delle classifiche internazionali di misurazione della qualità delle PA quali l’Institutional Quality Index (IQI) e l’ European Quality of Government Index (EQI), che negli ultimi anni hanno collocato il Trentino ai vertici tra le pubbliche amministrazioni italiane.

“Un ringraziamento – aggiunge Fugatti – alle persone che ogni giorno nella pubblica amministrazione lavorano con professionalità e dedizione assicurando performance di qualità, pur in un contesto sempre più complesso e sfidante. Continueremo ad investire sul nostro capitale umano perché crediamo – e i dati ce lo dimostrano – che la crescita di una comunità passi anche dalla qualità e dalla competenza delle persone che la servono. Solo così saremo in grado di affrontare con successo le sfide future e mantenere alti i livelli di efficienza e affidabilità di cui cittadini e imprese hanno bisogno” conclude il presidente.