PAT * EDUCA IMMAGINE+: «TRENTINO FILM COMMISSION, L’EDUCAZIONE AI LINGUAGGI DEL CINEMA E DEI MEDIA A SCUOLA»

14.20 - giovedì 3 ottobre 2024

///

Prosegue anche per l’anno scolastico 2024/2025 Educa Immagine+. L’educazione ai linguaggi del cinema e dei media a scuola.

Educa Immagine+, nato all’interno dell’omonimo Festival, è un progetto di educazione ai linguaggi del cinema e dei media rivolto alle scuole del territorio. Tre in particolare i percorsi proposti in questo anno scolastico 2024-2025 dalla Trentino Film Commission, “Una giornata da film”, “Il metodo Riccardelli”, “Cinema da fuori classe”, indirizzati a diverse fasce scolastiche. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita: Educa Immagine+ infatti è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC – Ministero della cultura-Direzione Cinema e MIM – Ministero dell’Istruzione e con il contributo di Fondazione Caritro.

Il progetto prende vita anche grazie ad un importante network culturale con le principali realtà del territorio dedicate alla formazione, ricerca e divulgazione culturale in ambito educativo: Comune di Rovereto, Fondazione Bruno Kessler, Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, HarpoLab. Il coinvolgimento di questi partner, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione, è in grado di garantire un forte impatto positivo in termini qualitativi e quantitativi sul territorio.

“Siamo molto contenti che il progetto Educa Immagine+ entri nelle scuole, poiché rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinare i nostri studenti al mondo del cinema, delle arti, delle immagini e fornire loro strumenti creativi e critici indispensabili per il loro futuro – questo il commento della vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa -.

In una realtà che è ormai sempre più visita e mediatica, la capacità di conoscere e interpretare questi linguaggi è fondamentale. Il fatto che queste attività siano gratuite e accessibili grazie al sostegno del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola è un valore aggiunto che sottolinea l’importanza di questa iniziativa. La Trentino Film Commission sta facendo un ottimo lavoro, e i risultati si vedono, basti pensare ai recenti successi del film ‘Vermiglio’, Leone d’Argento a Venezia e ora selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria miglior film straniero”, sono le conclusioni della vicepresidente Gerosa.

“Siamo contenti di presentare la seconda edizione di ‘Cinema da Fuoriclasse’, iniziativa rivolta alle scuole che vuole far conoscere e riscoprire il linguaggio cinematografico attraverso laboratori e proiezioni in sala, coinvolgendo ragazzi di diverse fasce d’età e portandoli a scoprire grandi capolavori del cinema – questo il commento dell’assessora alla cultura, promozione artistica e turismo del Comune di Rovereto, Micol Cossali -. L’obiettivo è duplice: da un lato, promuovere la comprensione del linguaggio audiovisivo, in cui siamo sempre più immersi, dall’altro, offrire un’opportunità di riflessione e approfondimento. Il cinema, al pari della grande letteratura, può rappresentare uno strumento per la crescita personale e la comprensione del mondo, contribuendo alla formazione dei giovani di oggi.”

UNA GIORNATA DA FILM

Laboratorio tra arte e cinema, in collaborazione con il Mart – Museo di Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Il cinema racconta storie utilizzando immagini: in questo laboratorio l’arte di inventare storie per immagini incontra le opere d’arte delle collezioni del Mart. Attività gratuita su prenotazione.

Destinatari: scuole primarie della Provincia autonoma di Trento

Periodo svolgimento: da ottobre 2024 a maggio 2025

Luogo: Rovereto, Mart

Quando: tutti i lunedì

Prenotazioni

Segreteria Area Educazione-Mediazione: +39 0464 454108

E-mail: education@mart.tn.it

Info

Telefono: +39 0461 493510

E-mail: filmcommission@trentinosviluppo.it

CINEMA DA FUORICLASSE

Trentino Film Commission, in collaborazione con il Comune di Rovereto e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, propone dei laboratori sul linguaggio dell’audiovisivo e una rassegna cinematografica per le scuole primarie e secondarie del territorio. L’attività, gratuita e su prenotazione, è composta da tre momenti distinti:

incontro propedeutico alla visione con focus sul genere e sul linguaggio utilizzato dal film, a cura di esperti formatori da svolgersi in classe nei giorni precedenti alla proiezione (video-lezione in classe, 15 min. circa);

visione del film all’Auditorium Melotti di Rovereto in plenaria con altre scuole;

video-lezione finale in classe (30 min. circa) e lavoro sulle schede di analisi del film nei giorni successivi alla proiezione.

Calendario proiezioni

Scuole primarie

“Minuscule. La valle delle formiche perdute”, di Thomas Szabo ed Hélène Giraud

Auditorium Fausto Melotti, martedì 3 dicembre 2024, ore 10.00

Scuole secondarie di primo grado

“Moonrise Kingdom”, di Wes Anderson

Auditorium Fausto Melotti, martedì 14 gennaio 2025, ore 10.00

Scuole secondarie di secondo grado

“Il capitale umano”, di Paolo Virzì

Auditorium Fausto Melotti, martedì 18 febbraio 2025, ore 10.00

Scuole primarie

“La canzone del mare”, di Tomm Moore

Auditorium Fausto Melotti, martedì 18 marzo 2025, ore 10.00

Scuole secondarie di secondo grado

“Alla ricerca di Vivian Maier”, di John Maloof e Charlie Siskel

Visione in inglese con i sottotitoli in italiano

Auditorium Fausto Melotti, martedì 25 marzo 2025, ore 10.00

Scuole secondarie di primo grado

“Sing Street”, di John Carney

Auditorium Fausto Melotti, martedì 15 aprile 2025, ore 10.00

Info

Telefono: +39 0461 493510

E-mail: filmcommission@trentinosviluppo.it

Per iscriversi è necessario compilare il form online per prenotare la partecipazione della classe

METODO RICCARDELLI

Si tratta di un laboratorio sui generi cinematografici, realizzato in collaborazione con HarpoLab di Trento e dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Attività gratuita su prenotazione.

Destinatari: scuole secondarie di primo grado

Periodo: da gennaio ad aprile 2025

Info e prenotazioni

Tel: +39 0461 493510

E-mail: filmcommission@trentinosviluppo.it