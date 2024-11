PAT * EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE: GEROSA E ZANOTELLI, «STANZIATI 19 MILIONI, PER INTERVENTI PRIORITARI»

13.17 - venerdì 8 novembre 2024

Edilizia scolastica comunale, dalla Provincia 19 milioni gli interventi prioritari.Individuati e approvati oggi dalla Giunta provinciale su proposta della vicepresidente Gerosa e dell’assessore Zanotelli.

La Giunta provinciale, su proposta della vicepresidente Francesca Gerosa e dell’assessore agli enti locali Giulia Zanotelli, ha approvato nella seduta odierna l’elenco degli interventi in materia di edilizia scolastica di competenza comunale che dovranno essere finanziati in via prioritaria. Allo scopo sono stati stanziati quasi 19 milioni di euro (18.892.781,84 €).

“Si tratta, in coerenza con uno degli obiettivi delineati dalla Strategia provinciale per la legislatura, di investimenti volti a riqualificare il nostro patrimonio edilizio scolastico sia da un punto di vista strutturale ed energetico sia funzionale, per garantire sui territori strutture educative moderne ed efficienti” spiega Zanotelli.

“Grazie a queste risorse le strutture potranno rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di chi le vive quotidianamente: studenti, insegnanti e famiglie. Siamo convinti che questi interventi daranno nuovo slancio alla qualità educativa su tutto il territorio” le parole della vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa.

Sono otto gli interventi che la Giunta finanzierà con le risorse messe a disposizione con il provvedimento odierno.

Nello specifico:

Comune di Ala: realizzazione della nuova scuola media “C. Battisti” (integrazione finanziamento)

Comune di Baselga di Piné: messa in sicurezza statica dell’edificio Scuola Elementare Dallafior

Comune di Lavis: ristrutturazione per adeguamento sismico dell’edifico attiguo alla scuola primaria Don Giuseppe Grazioli, con realizzazione di una nuova mensa scolastica e spazi scolastici polifunzionali

Comune di Malè: sistemazione copertura scuola elementare e realizzino nuove aule, archivio e mensa

Comune di Mezzolombardo: sistemazione palestra e percorsi esterni della scuola elementare

Comune di Rabbi: messa a norma e in sicurezza, riqualificazione energetica e sistemazione aree esterne della scuola elementare

Comune di Trento: adeguamento sismico scuola primaria di Ravina

Comune di Volano: acquisto arredi per la nuova scuola sovracomunale Volano, Besenello, Calliano