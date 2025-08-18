PAT * EDIFICIO “EX ARTIGIANELLI” – PERGINE VALSUGANA (TN): «AVVIATA LA PROCEDURA PER LA DEMOLIZIONE, APPALTO DI 1,6 MILIONI»

16.40 - lunedì 18 agosto 2025

L’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento (Apac) ha inviato oggi le lettere di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di demolizione dell’edificio denominato “Ex Artigianelli” a Susà di Pergine Valsugana.

La procedura, sotto soglia comunitaria, prevede il criterio del prezzo più basso per la selezione delle offerte presentate. L’importo complessivo dell’appalto è pari a 1.627.531,63 euro.

Il complesso “Ex Artigianelli” è stato edificato nella frazione di Susà di Pergine tra il 1963 e il 1965 come centro vocazionale-seminario minore. Negli anni Settanta fu trasformato in scuola pubblica per le scuole medie di Pergine, con annesso convitto.

Assieme al grande corpo di fabbrica centrale e ai volumi collegati, che occupano una superficie di oltre 2.500 metri quadrati, la proprietà provinciale comprende un’area di quasi 15.500 metri quadrati.

L’edificio nel suo complesso non è sottoposto a vincoli storico-artistico, mentre il mosaico del Cristo Benedicente, un tempo custodito al suo interno, è già stato recuperato, restaurato e ricollocato nella chiesa di Sant’Alessandro a Riva del Garda.

Sono in corso di approfondimento alcune soluzioni che consentano il recupero dell’area, in accordo con l’amministrazione comunale di Pergine Valsugana.

Il termine di presentazione delle offerte per gli operatori economici invitati è fissato per il prossimo 18 settembre. La prima seduta di gara avrà luogo il giorno successivo, il 19 settembre 2025. L’esecuzione dei lavori è stabilita in 365 giorni.