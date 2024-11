PAT * “E-PROCUREMENT“: «COME CAMBIA IL SISTEMA DI CONTRATTI E FORNITURE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL 12/11»

15.19 - giovedì 7 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A Trento l’evento del Cerchio Ict dedicato al tema dell’E-Procurement, settore che vale oltre 1 miliardo di euro all’anno. Come cambia il sistema di contratti e forniture nella pubblica amministrazione.

Il 12 novembre 2024, dalle ore 9.15, presso la Sala Marangonerie del Castello del Buonconsiglio a Trento, si terrà l’evento “E-Procurement e nuovi modelli di business digitali”, organizzato dal Cerchio ICT, che riunisce le società in house pubbliche Lepida (Bologna), Pasubio Tecnologia (Schio), Südtiroler Informatik – Informatica Alto Adige (Bolzano) e Trentino Digitale (Trento).

Il tema dell’edizione 2024 è rivolto ai referenti degli enti pubblici locali (dirigenti e personale amministrativo ) ed è di grande attualità. Nel corso dei lavori interverranno esperti di settori diversi sui cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie e dalle nuove normative sul sistema di approvvigionamento di servizi digitali della pubblica amministrazione. In Trentino, il valore delle forniture pubbliche da parte degli enti locali supera 1 miliardo di euro all’anno.

L’evento vedrà la partecipazione dell’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli e sarà aperto a Trento dal presidente di Trentino Digitale, Carlo Delladio. La moderazione sarà affidata a Luca De Biase, editorialista e esperto di innovazione, che guiderà il confronto tra esperti del settore pubblico e privato su tematiche attuali e strategiche.

Il programma dell’evento prevede tre panel dedicati a temi specifici: i vantaggi delle società in house come aggregatori di valore per la pubblica amministrazione; opportunità e accorgimenti negli acquisti digitali; la proprietà intellettuale e servizi digitali nell’era dell’Intelligenza artificiale.

Le conclusioni saranno affidate ai direttori generali delle quattro società in house partecipanti, che faranno il punto sui risultati e le prospettive future del settore.

La formula dell’evento prevede lo svolgimento dei diversi panel in contemporanea nelle quattro città, sedi delle in house (Bologna, Bolzano, Schio, Trento), collegate tra loro in videoconferenza. Sarà possibile seguire i lavori anche online.

La partecipazione alla conferenza è aperta sia in presenza che in streaming.

Per il programma completo e iscrizioni, visitare: www.cerchioict.it/e-procurement.