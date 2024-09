PAT * DÜRER EXPERIENCE AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: «AL VIA IL CALENDARIO DI EVENTI ED ATTIVITÀ LEGATI ALLA GRANDE MOSTRA, DAL 6/9»

07.44 - giovedì 5 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Dürer Experience al Castello del Buonconsiglio. Al via il calendario di eventi ed attività legati alla grande mostra. Sarà un ricco calendario di eventi ed appuntamenti imperdibili, tutti ispirati alla grande mostra estiva “Dürer e gli altri. Rinascimenti in riva all’Adige”, quello che animerà il Castello del Buonconsiglio fino al 13 ottobre, ultimo giorno di apertura dell’affascinante rassegna. Si potrà partecipare ad esperienze uniche: dalle visite esclusive serali in compagnia di esperti ai matinée speciali con colazione, dai laboratori di acquerello alla magica e lunga notte dedicata all’arte e alla scoperta del genio di Albrecht Dürer, dalle visite esclusive con il direttore ad una due giorni di convegno.

A partire da venerdì 6 settembre tutti i venerdì e martedì, fino alla fine della mostra, sarà proposta l’iniziativa “A porte chiuse” nel corso della quale, in un’atmosfera raccolta e riservata, un conservatore del museo guiderà il pubblico alla scoperta di alcune opere selezionate. Durante ogni incontro, saranno svelati dettagli e curiosità di alcuni capolavori.

Il primo incontro, venerdì 6 settembre, sarà con il conservatore Denis Ton che metterà a confronto la ritrattistica di Albrecht Dürer e quella di Alvise Vivarini (tariffa 5€, posti limitati. Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre).

Nelle giornate di giovedì 12 e 26 settembre e giovedì 10 ottobre alle ore 17.30 ci sarà l’esclusiva “Visita con il direttore”: il direttore e curatore della mostra Laura Dal Prà accompagnerà il pubblico nelle sale per descrivere le opere esposte, svelando aneddoti e retroscena che solo chi vive e respira l’arte quotidianamente può conoscere (tariffa 10€, posti limitati. Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre).

Le domeniche mattina 22 e 29 settembre e le domeniche 6 e 13 ottobre, dalle 9.00 alle 9.45 saranno proposti “I Matinée con Dürer ”, un’iniziativa che offre l’opportunità di ammirare da vicino alcune magnifiche opere di Albrecht Dürer e degli artisti che vennero influenzati dall’arte del pittore di Norimberga. Accompagnati da un conservatore della mostra saranno scoperti i segreti e i dettagli di questi capolavori e al termine sarà possibile gustare una deliziosa colazione nella caffetteria del castello (tariffa 8€, posti limitati. Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre).

Sabato 21 settembre e sabato 5 ottobre alle ore 14.45 è in calendario un laboratorio creativo per adulti dedicato alla tecnica dell’acquerello. I partecipanti scopriranno le tecniche di disegno dal vero e acquerello ispirandosi all’opera del grande maestro Albrecht Dürer. Attività aperta a tutti, dai principianti ai più esperti (tariffa 8€, posti limitati. Gradita prenotazione allo 0461 492811. Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre).

Venerdì 4 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 23.00 ci sarà la “La Lunga notte del Dürer” con una apertura straordinaria della mostra fino a notte fonda. Durante la serata, ci sarà l’opportunità di visitare la mostra accompagnati dai conservatori, che ogni mezz’ora presenteranno le opere più significative. Si potrà scegliere tra una serie di appuntamenti, selezionando il percorso di visita che più ispira. Oltre alla visita guidata, si potrà vivere una serata all’insegna della bellezza, del benessere e della cultura, con la caffetteria aperta e musica dal vivo nel suggestive giardino di Castelvecchio (tariffa 5€, posti limitati. Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre).

Giovedì 7 ottobre dalle 14.30 alle 18.00 e venerdì 8 ottobre dalle 9.00 alle 18.30 in Sala Giuseppe Gerola si terrà il convegno dedicato ai temi della mostra: l’influenza di Albrecht Dürer sulla pittura del Rinascimento, i viaggi degli artisti tra il nord e il sud delle Alpi, la coesistenza di diverse comunità linguistiche e culturali nel territorio trentino e sudtirolese. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Tutto il programma sarà visibile sul sito del museo.