PAT * “DISTRETTO DEL CIBO COOPERATIVO TRENTINO”: ZANOTELLI, «IMPORTANTE PASSO AVANTI, PUNTA A FAVORIRE PROGETTI E SINERGIE PIÙ FORTI»

15.46 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nasce il Distretto del cibo cooperativo trentino. Accanto alla Federazione riunisce altre 6 realtà. Zanotelli: “Sinergie per lo sviluppo e la valorizzazione delle eccellenze”.

Nasce ufficialmente il “Distretto del cibo cooperativo trentino”, riconosciuto oggi con delibera della Giunta provinciale su proposta dell’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli. Accanto alla Federazione trentina della Cooperazione, questa nuova realtà coinvolge Gruppo formaggi del Trentino – Concast; Apot; Vini del Trentino; Federazione provinciale allevatori; Sant’Orsola e Astro. Stefano Albasini è stato indicato quale soggetto referente dell’Associazione durante l’assemblea costitutiva dello scorso 16 ottobre.

“Si tratta di un importante passo avanti, che punta a favorire progetti e sinergie più forti tra cooperative che già oggi collaborano fattivamente all’interno della Federazione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio” spiega l’assessore Zanotelli, nell’evidenziare come la nascita del Distretto apra a nuove opportunità economiche sostenibili sotto il profilo finanziario, che abbiano ricadute di sistema a livello locale.

A seguito della sua esecutività, la delibera sarà trasmessa al Ministero dell’agricoltura per l’iscrizione all’albo nazionale dei Distretti del cibo per poi partecipare al bando ministeriale che scadrà il 14 novembre.

I Distretti del cibo sono sistemi produttivi territoriali funzionali a promuovere lo sviluppo territoriale. Si tratta della seconda iniziativa di questo tipo in Trentino, dopo la costituzione del Distretto della mela delle Valli di Non e Sole.

L’obiettivo è valorizzare le produzioni agricole e agroalimentari degli associati, migliorare la qualità degli alimenti e tutelare il paesaggio rurale in cui operano. L’Associazione mira inoltre a favorire una distribuzione più equa del valore lungo tutta la filiera produttiva e a coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, le tradizioni e il turismo.