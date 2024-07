PAT * DIRIGENTI SCOLASTICI: «AFFIDATI GLI INCARICHI PER L’ANNO 2024/2025, APPROVATA LA DELIBERA DALLA GIUNTA» (VIDEOINTERVISTA GEROSA) / (PDF ALLEGATI)

16.02 - venerdì 26 luglio 2024

Dirigenti scolastici: affidati gli incarichi per l’anno scolastico 2024/2025. Approvata oggi la delibera dalla Giunta provinciale.

Approvati oggi dalla Giunta provinciale, su proposta della vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa, gli incarichi dirigenziali della scuola trentina per l’anno scolastico 2024/2025. Sono 75 i dirigenti scolastici di cui 2 nuovi assunti da graduatoria, 2 assunti mobilità in entrata da fuori provincia.

Il provvedimento ha privilegiato una scelta di continuità e stabilità negli incarichi.

“La rilevante complessità organizzativa che sta caratterizzando le istituzioni scolastiche in questi ultimi anni, e derivante anche dall’impatto nella gestione delle progettualità del PNRR, ci ha suggerito di mantenere il più possibile la stabilità degli incarichi – ha spiegato la Vicepresidente Gerosa. – Abbiamo quindi gestito le vacanze attraverso due nuove assunzioni e due mobilità in ingresso da fuori provincia. Nel confermare la preposizione degli incarichi abbiamo considerato anche le previsioni dei collocamenti a riposo, così da non generare discontinuità negli avvicendamenti e contestualmente abbiamo anche cercato di rispondere il più possibile, compatibilmente con le disponibilità, alle richieste pervenute dai dirigenti stessi”.

Sono confermati presso il Dipartimento istruzione due incarichi ispettivi: il primo è stato rinnovato nei confronti della Dirigente prof.ssa Sara Turrini che, oltre al supporto nella gestione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, si occuperà, in raccordo con l’Università, del coordinamento dei percorsi abilitanti per i docenti; un’attività molto importante della quale la Dirigente si è già occupata in questo anno scolastico che ha permesso di consolidare la sinergia e la più che positiva collaborazione con l’Università di Trento.

Il secondo incarico, che si renderà vacante con il 1° settembre, è stato invece affidato alla dirigente scolastica prof.ssa Teresa Periti che, oltre all’incarico ispettivo negli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione e di referente specialistico nella formazione permanente e educazione degli adulti, avrà anche il compito di supporto tecnico-organizzativo alle istituzioni scolastiche e coordinamento nell’avvio della nuova offerta formativa del liceo del Made in Italy.

Due le nuove assunzioni dalla graduatoria finale della prosecuzione del corso-concorso per dirigenti scolastici approvata con deliberazione n. 857 di data 17 giugno 2024: sono rispettivamente il prof. Amistadi Massimo, che assume la guida dell’Istituto comprensivo Valle di Ledro e il prof. Niccolò Dai Prà assegnato invece all’Istituto comprensivo di Avio.

Si consolidano le titolarità degli Istituti di formazione professionale Alberghiero di Rovereto, cui viene confermato il Dirigente Vito Rovigo, che ha gestito l’Istituto durante l’anno scolastico 2023/2024 in reggenza, e si avvicenda nella guida dell’Istituto professionale di Levico la Dirigente Lucia Russo, che proviene dall’istituto di istruzione superiore “Rosselli Sartori” di Lonigo (VI), polo scolastico di eccellenza che ricomprende sia l’istruzione tecnica che quella professionale.

“Tengo molto alla formazione professionale, era fondamentale consolidare la guida dei tre Istituti professionali – dichiara la Vicepresidente Gerosa – un tassello importante anche in previsione dell’imminente costituzione del Tavolo tecnico per l’avvio dell’ITS Academy e la riforma della formazione professionale – uno degli obiettivi prioritari della strategia provinciale”.

Assume la guida dell’istituto Buonarroti la Dirigente scolastica Tiziana Rossi, che ha da sempre diretto istituti scolastici complessi e con una forte vocazione all’innovazione, anche tecnologica. Si avvicenda alla guida del Liceo Da Vinci la prof.ssa Viviana Sbardella.

“Colgo infine l’occasione – ha concluso Gerosa – per ringraziare la prof.ssa Carollo per la professionalità e l’impegno profuso e da sempre dimostrato sia nella direzione delle istituzioni scolastiche che negli incarichi svolti presso il Dipartimento, ed in particolare per l’importante contributo offerto nell’elaborazione e definizione del quadro dell’offerta formativa relativa al Liceo del Made in Italy.

Un ringraziamento anche al dott. Federico Samaden, non solo per la direzione degli istituti di formazione professionale cui si è avvicendato nel corso della carriera, ma anche per il contributo trasversale offerto al sistema scolastico trentino”.