PAT * DIGITALE FACILE: «NUOVI PUNTI A VERMIGLIO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI TRENTO, 20 GLI SPORTELLI ATTIVI SUL TERRITORIO»

16.00 - venerdì 18 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Digitale Facile, un nuovo punto a Vermiglio e presso la Motorizzazione civile di Trento. Salgono così a 20 gli sportelli di facilitazione digitale attivi sul territorio provinciale. Sono stati attivati due nuovi Punto Digitale Facile in provincia di Trento. Il primo è stato allestito a Vermiglio, presso la sede della biblioteca comunale, il secondo presso la sede della Motorizzazione civile a Trento.

L’accesso allo sportello di Vermiglio avviene tramite prenotazione del cittadino, mentre quello attivato alla Motorizzazione è un punto di facilitazione “specializzato” per i servizi online messi a disposizione ai cittadini dalla stessa Motorizzazione. L’accesso quindi non è vincolato dalla prenotazione di un appuntamento ma è libero: il cittadino potrà recarsi presso il Punto Digitale Facile durante l’orario di apertura dell’ente e potrà contare sull’aiuto di un facilitatore che lo supporterà nella comprensione e messa in pratica delle operazione per ottenere il servizio desiderato.

Con questi due nuovi sportelli salgono a venti i Punti Digitale Facile complessivamente presenti sul territorio provinciale, luoghi in cui i cittadini possono trovare supporto e assistenza per familiarizzare con gli strumenti offerti dal digitale, comprenderne i rischi e le opportunità, sviluppare le competenze digitali di base necessarie per accedere ai servizi pubblici online.

È possibile accedere al servizio chiamando il numero verde 800228040, che offrirà l’assistenza e le informazioni necessarie sia per la prenotazione (se richiesto) sia per l’accesso allo sportello, oppure dal sito dedicato sul portale istituzione della Provincia all’indirizzo www.provincia.tn.it/Digitale-Facile.

Il servizio – finanziato con quasi 1 milione di euro dalla Misura 1.7.2 Missione 1 Componente 1 del PNRR – è totalmente gratuito ed aperto a persone di ogni età e livello di competenza digitale, ed è curato dal Servizio sicurezza e gestioni comuni del Dipartimento organizzazione, personale e innovazione della Provincia autonoma di Trento.

I punti Digitale Facili attivi:

1. Rovereto: c/o Complesso Intercity, Viale Trento n. 37/E, 2° piano

Telefono: 0461-493118

2. Malé: Zona Commerciale n. 1

Telefono: 0463-909743 / 0461-492017

3. Cavalese: Via Unterberger n. 5

Telefono: 0462-231502

4. Tione di Trento: c/o Palazzina “Il Centro”, Via Circonvallazione n. 65

Telefono: 0465-343310

5. Fiera di Primiero: Via Fiume n. 8

Telefono: 0439-763308

6. Borgo Valsugana: Via Tommaso Temanza n. 4

Telefono: 0461-755820 / 0461-491991 / 0461-491992

7. Pergine Valsugana: Viale Dante n. 3

Telefono: 0461-501810

8. Riva del Garda: Viale Canella n. 11

Telefono: 0464-555710

9. Pozza di Fassa: Prè de Gejia n. 2

Telefono: 0462-763505

10. Ala: Piazza San Giovanni n. 1

Telefono: 0464-678790

11. Arco: Piazza III Novembre n. 3 e Via Segantini n. 13

Telefono: 0464-583511

12. Comano Terme: Via Giovanni Prati n. 1

Telefono: 0465-701434

13. Cles: c/o Palazzina Elena, Via Fabio Filzi, 15

14. Pergine Valsugana: c/o il Centro per l’impiego, Viale Venezia 2/F

15. Trento Nord: Via Giuseppe Gilli n. 4

Telefono: 0461-491217

16. Trento: c/o Punto Informativo della PAT, Piazza Dante n. 15

Telefono: 0461-494625 – Numero verde: 800-903606

17. Trento Nord: c/o il Centro per l’impiego, via Maccani n.80

18. Trento Centro: c/o Casa Moggioli, Via Grazioli n. 25

19. Trento: c/o Motorizzazione civile, Lungadige S. Nicolò n. 14

20. Vermiglio: c/o Biblioteca comunale, via di S. Pietro n. 21/b