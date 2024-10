PAT * DIFESA PASSIVA IN AGRICOLTURA: «STANZIATI 3,2 MILIONI, AD INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE»

19.34 - lunedì 14 ottobre 2024

Approvata dalla Giunta su indicazione dell’assessore Giulia Zanotelli. Difesa passiva in agricoltura: la Provincia al fianco degli agricoltori con 3,2 milioni a integrazione del contributo statale. Un contributo provinciale integrativo rispetto a quello nazionale già concesso dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli trentini per la campagna assicurativa 2022 per le produzioni vegetali.

Lo ha approvato la Giunta provinciale che, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli, ha stanziato 3,2 milioni di euro e deliberato i criteri di concessione. “Con questa misura vogliamo sostenere e premiare gli agricoltori trentini che hanno deciso di tutelarsi da possibili rischi e danni alla produzione primaria investendo nella difesa passiva tramite l’attivazione di coperture assicurative. Un intervento su cui, fin dall’inizio di questa Legislatura, abbiamo lavorato a fianco del mondo agricolo trentino data la rilevanza della gestione del rischio per il nostro territorio e le sue aziende. In fase di bilancio, che andrà in discussione in Aula nel mese di dicembre, interverremo anche sulla campagna assicurativa 2023, così come ci siamo impegnati a fare negli scorsi mesi” spiega l’assessore Zanotelli.