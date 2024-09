PAT * DEMENZA: «ALL’ALZHEIMER FEST I MUSEI CHE ABBRACCIANO, A LEVICO TERME (TN) IL 14 E 15 SETTEMBRE»

12.41 - giovedì 12 settembre 2024

All’Alzheimer Fest i musei che abbracciano.Il 14 e 15 settembre a Levico Terme. La partecipazione è libera e gratuita. Un ruolo prezioso per mantenere le persone con demenza il più possibile integrate nella trama di relazioni sociali e culturali: stiamo parlando dei musei che da anni si impegnano per mettere in atto buone pratiche all’insegna dell’accessibilità e dell’inclusività. E in particolare del progetto “Musei che abbracciano” con il quale le realtà museali trentine partecipano alla prossima edizione dell’Alzheimer Fest, in programma il 14 e 15 settembre a Levico Terme. Nel corso delle due giornate, nello spazio appositamente dedicato, saranno proposti incontri e attività laboratoriali e multisensoriali a cura di: Museo Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, Museo Diocesano Tridentino, Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Mart, Mets, MUSE in collaborazione con APSP Beato De Tschiderer, oltre al Muve – Fondazione Musei Civici di Venezia di Venezia.

I “Musei che abbracciano” è un progetto presentato per la prima volta proprio in occasione di Alzheimer Fest, nell’edizione del 2018, che si era tenuta sempre a Levico Terme, dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza in collaborazione con l’Associazione culturale Alteritas – Interazione tra popoli. Sezione Trentino, l’Associazione Alzheimer Fest, l’Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza. Il progetto vede coinvolti oltre 20 musei a livello nazionale con l’obiettivo di sviluppare buone pratiche per l’accoglienza di persone con demenza, creare momenti di confronto e condividere esperienze.

I musei svolgono un ruolo molto importante nell’inclusione delle persone con demenza e dei loro familiari, offrendo spazi che favoriscono il benessere, la stimolazione cognitiva e la connessione emotiva. Attraverso programmi dedicati e ambienti accoglienti, si creano opportunità per mantenere vive le relazioni sociali e culturali, offrendo momenti di serenità e condivisione. Questo può contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con demenza, aiutandole a sentirsi parte attiva della comunità, e sostiene i familiari nel loro percorso, creando esperienze significative che arricchiscono sia i partecipanti che l’istituzione stessa.

Il programma delle attività nello spazio Musei che abbracciano

Sabato 14 settembre dalle ore 10 alle 18

Quadri vestiti a cura del Museo Diocesano Tridentino (mattino)

Con i sensi a cura del Mart (tutto il giorno)

Tra ricordi e racconti di vita… attraverso i sensi a cura dei Servizi Educativi del METS – Museo etnografico trentino San Michele (mattino e pomeriggio)

T-essere memoria a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma di Trento (pomeriggio) musei che abbracciano l’alzheimer

Mondo nof a cura del MUSE, in collaborazione con l’APSP Beato De Tschiderer di Trento (mattino)

Domenica 15 settembre dalle ore 10 alle 17.30

T-essere memoria a cura dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma di Trento (mattino)

Mondo nof a cura del MUSE, in collaborazione con l’APSP Beato De Tschiderer di Trento (mattino)

Dietro i volti a cura del Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali (mattino e pomeriggio)

Conversazioni d’arte. Matisse e la “danza” delle forme e dei colori a cura di MUVE Fondazione Musei Civici di Venezia – MUVE Education (mattino e pomeriggio)

Info

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma sono disponibili nella pagina Facebook e sul sito dell’Alzheimer Fest (www.alzheimerfest.it/), nonché sul sito dell’Apt Valsugana Lagorai (visitvalsugana.it )

La Festa, in programma nel Parco delle Terme di Levico sabato 14 e domenica 15 settembre, è organizzata dall’Associazione Alzheimer Fest in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con il supporto del Comune di Levico Terme, dell’APSP Levico Curae e dell’APT Valsugana Lagorai e coinvolge le 4 associazioni Alzheimer, i professionisti della salute e del sociale, Spazio Argento, APSP, musei, artisti e numerosi volontari. Tutti gli eventi sono gratuiti.