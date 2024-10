PAT * CORSO LAUREA INFERMIERISTICA: TONINA AGLI STUDENTI, «INVESTIRE PER VALORIZZARE I PROFESSIONISTI E RENDERE ATTRATTIVO IL SETTORE»

09.20 - giovedì 10 ottobre 2024

Tonina agli studenti del corso di laurea in infermieristica: “Investire per valorizzare i professionisti e rendere attrattivo il settore”. “Quello che iniziate è un percorso universitario impegnativo ma molto importante per la comunità e per il nostro sistema sanitario. Vi confermo che vogliamo riservare attenzione al settore e continuare ad investire per valorizzare i professionisti che lavorano in questo ambito, che vogliamo sia sempre più attrattivo. Siamo intervenuti nell’assestamento e torneremo su questo tema anche con il prossimo bilancio provinciale”: lo ha sottolineato l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina portando il suo saluto agli studenti del corso di laurea triennale in infermieristica, in occasione dell’evento di benvenuto in apertura dell’anno accademico, presso il Polo Universitario delle Professioni sanitarie di Trento.

All’appuntamento erano presenti Anna Brugnolli, direttrice del Polo universitario, Sara Girardi, direttrice amministrativa di Apss, Anita Bevilacqua, coordinatrice del corso di laurea, Paolo Fabene, presidente del corso di laurea in infermieristica, Daniel Pedrotti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Trento (OPI) e Elisa Lombardi infermiera in servizio presso l’ufficio di gabinetto dell’assessore. Presenti gli studenti del primo, secondo e terzo anno e, in collegamento online, anche i laureandi.

“Scegliere di diventare infermieri – ha aggiunto l’assessore – significa abbracciare una professione che combina scienza e relazioni umane; un’attività in cui ogni competenza acquisita incide direttamente sulla salute e sul benessere delle persone. In questa occasione il pensiero va al personale che lavora nelle strutture sanitarie e che ha attraversato le difficoltà portate dalla pandemia affrontandole con competenza e umanità: a queste donne e uomini rivolgiamo nuovamente il nostro ringraziamento”.

L’infermiere, ha evidenziato l’assessore, è un professionista importante che riveste un ruolo cruciale nella cura delle persone. “Per affrontare le sfide che il futuro ci porrà – ha proseguito Tonina – legate in particolare ai cambiamenti sociali portati da fenomeni quali l’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, serviranno competenze nuove. La parola chiave è prevenzione, per incidere positivamente sugli stili di vita. Di fronte ai cambiamenti ci aspettiamo l’apporto dei giovani che ci dimostrano sempre grande sensibilità rispetto a temi quali la salute e l’ambiente”.

L’assessore ha ricordato le possibilità e le opportunità legate all’autonomia speciale, che consente alla politica di intervenire per dare risposte ai problemi legati alle risorse professionali e quindi per valorizzare il ruolo di chi opera in questo ambito della sanità e che sarà chiamato anche in futuro ad assicurare un servizio fondamentale tanto nelle strutture ospedaliere e assistenziali che sul territorio. “Al termine di un percorso che sarà impegnativo – ha concluso l’assessore – avrete un ruolo da protagonisti e vi si apriranno molte opportunità in un ambito che negli anni ha visto un grande sviluppo. La mia presenza qui è per augurarvi un buon percorso di studi e per ribadire quanto per noi sia importante il lavoro che vi preparate a svolgere”.