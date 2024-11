PAT * CONVEGNO GIORNATA ELIMINAZIONE VIOLENZA DONNE: «A MODERARE L’EVENTO TRE GIORNALISTE, ANTONELLA CARLIN – MARILENA GUERRA – MICHELA BALDESSARI»

17.00 - lunedì 25 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi in Sala Depero il convegno per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

25 novembre: le voci.

Oggi in Sala Depero si è tenuto il convegno promosso dalla Provincia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tanti i temi affrontati dai relatori che hanno spaziato dalla numerose misure messe in campo dall’amministrazione provinciale e dalla rete dei soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere in Trentino, ai dati relativi alla violenza di genere a livello provinciale, fino alle informazioni fornite dai referenti dei servizi antiviolenza del territorio.

Per la Provincia sono intervenuti il presidente Maurizio Fugatti, la vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa, l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina e, presente in sala, l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori. A moderare l’evento tre figure femminili di spicco della comunicazione locale, le direttrici delle principali emittenti televisive e radiofoniche del territorio, Antonella Carlin di RTTR, Marilena Guerra di Trentino TV e Michela Baldessari di Radio Dolomiti.

LE VOCI

Il presidente Fugatti, nel salutare le autorità e tutti i presenti ha sottolineato l’importanza del fare sinergia per combattere il fenomeno della violenza contro le donne. “Il Trentino non ti lascia sola, è il messaggio di questa giornata. Le istituzioni mettono in campo delle importanti strategie e la volontà di farlo è ancora più forte di fronte a situazioni molto gravi, di cui il nostro territorio soffre perché colpiscono tutta la comunità trentina”, ha detto ricordando Ester Palmieri, vittima di violenza omicida all’inizio del 2024. “I centri antiviolenza sono cresciuti e c’è stato un lavoro importante anche nella scorsa legislatura, per questo ringrazio il precedente assessore, Stefania Segnana, per il lavoro svolto”, ha detto ancora il presidente. “Crediamo che il nostro lavoro abbia portato le donne a rivolgersi di più ai Centri antiviolenza, i dati lo dimostrano e i protocolli stilati con le altre istituzioni dimostrano la volontà di voler lavorare tutti insieme. Da questa giornata il Trentino deve poter crescere e imparare ancora di più su questo fronte”.

La vicepresidente Gerosa ha introdotto il suo intervento partendo dall’immagine della campagna di sensibilizzazione, “da quella lacrima, che è stata ben scelta per una campagna che deve arrivare al cuore di tutti noi e della comunità e che sta a significare una ferita, quella che provano tutte le donne che subiscono violenza fisica o psicologica. Donne che sono le nostre madri, le nostre figlie, le nostre sorelle. Di fronte a questo non possiamo fare finta di niente e come Giunta siamo impegnati su questo fronte, così come lo è il Governo, ma l’importante è che l’impegno sia di rete, perché nessuno rimanga sordo di fronte a un grido di aiuto.

La rete in Trentino è già solida, ma certo non ci fermiamo, a livello provinciale e a livello nazionale. Sempre ci troviamo tra donne a parlare del tema legato alla parità di genere e alle pari opportunità, ma è necessario trovarsi con la comunità maschile, perché anche da lì nasce l’esempio per i nostri figli”. Gerosa si è poi rivolta a tutti, perché il rispetto verso le donne sia un principio cardine e trasversale nelle scuole, nelle attività sportive, in ambito culturale e nelle famiglie. “Ogni donna che subisce violenza o viene limitata nelle sue libere scelte di vita deve essere da noi tutti sostenuta, lasciando da parte ciò che divide e cercando ciò che ci unisce, oltre le polemiche di parte: la volontà di crescere una comunità responsabile, rispettosa e civile, perché lo dobbiamo ai nostri cittadini”, ha concluso.

“È stata una bella mattinata, dove ognuno ha portato il giusto contributo per il contrasto alla violenza di genere. Ci siamo incontrati con responsabilità e consapevolezza”, ha detto l’assessore Tonina ringraziando chi ha portato la propria voce. “Gli interventi hanno dimostrato ancora una volta il gioco di squadra tra le istituzioni. È un tema che ferisce la nostra società e mina il diritto