PAT * CONSULTA PROVINCIALE SALUTE: TONINA, «VALORIZZATO IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, CON PROCEDURE OPERATIVE PIÙ SNELLE»

13.48 - giovedì 31 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Consulta provinciale per la Salute valorizza il ruolo delle associazioni di volontariato. “In un contesto caratterizzato dalla solida tradizione solidaristica trentina, anche all’interno della Consulta provinciale per la salute si è voluto dare oggi maggiore valorizzazione al ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato e degli enti del Terzo settore. La nuova disciplina della Consulta punta a semplificare il funzionamento di questo organismo, introducendo procedure operative più snelle e una maggiore flessibilità nella gestione degli incontri, oltre ad aumentare trasparenza e partecipazione delle associazioni”, è questo il commento dell’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina, in merito all’approvazione, avvenuta oggi in Giunta provinciale, della nuova disciplina della Consulta per la salute.

L’innovazione principale riguarda la semplificazione delle procedure operative della Consulta provinciale per la Salute, con un focus particolare sull’adesione delle associazioni e sull’elezione del presidente, che viene disciplinata in modo da garantire la terzietà del processo. La nuova disciplina introduce inoltre modalità più flessibili per la convocazione degli incontri, che potranno tenersi sia in presenza che online, e favorendo l’utilizzo degli strumenti digitali sia per le comunicazioni che per le procedure di adesione da parte delle associazioni interessate. La deliberazione approvata dalla Giunta oggi, punta dunque a sostenere la Consulta, organismo composto dalle associazioni di volontariato che operano a tutela del diritto alla salute, creato nel 2010 e operativo dal 2012, nel suo ruolo di consulenza, impulso e proposta.

“Voglio concludere con un ringraziamento alla presidente della Consulta, Elisa Viliotti, che dalla scorsa primavera ha sostituito il presidente uscente, Renzo Dori – sono le conclusioni dell’assessore Tonina -, che ha dato un contributo importante per i cambiamenti introdotti oggi”.