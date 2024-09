PAT * CONSORZIO APT DEL TRENTINO: «IL 3/10 LA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, CON L’ASSESSORE FAILONI ED I VERTICI DELL’ENTE (ORE 11.00)»

17.37 - giovedì 26 settembre 2024

Giovedì 3 Ottobre 2024, alle 11, nella Sala Belli della Provincia autonoma di Trento, in piazza Dante 15, è in programma la conferenza stampa di presentazione delle attività del Consorzio delle ApT del Trentino. L’evento sarà l’occasione per un approfondimento sulle iniziative condotte dall’ente, nato in attuazione della riforma provinciale del turismo promossa dall’assessore Roberto Failoni, che rappresenta le 12 Aziende per il Turismo della nostra Provincia e opera come parte integrante del sistema di marketing territoriale del Trentino. Assieme all’assessore Failoni saranno presenti Luciano Rizzi e Paolo Degasperi, rispettivamente presidente e coordinatore del Consorzio delle ApT del Trentino.